Hoe zit het met Ethereum-token BAT?

Los van de handel in de tokens, moet de ad-vervanger nu van de grond komen.

Webontwikkelaar Brendan Eich, voorheen van Mozilla en bedenker van JavaScript, bedacht eerder een betaalsysteem voor zijn browser Brave, waarmee gebruikers uitgevers belonen met bezoeken via een gekoppeld Bitcoin-gebaseerd betaalsysteem. Uitgevers kregen betalingen uit gekoppelde wallets binnen van Brave-bezoekers, met een kleine commissie voor Brave.

Huidige model kapot

In de browser wordt deze zomer de Ethereum-gebaseerde Basic Attention Token (BAT) aan het idee van Brave Payments toegevoegd en dat gaat uit van een iets complexer systeem dan het simpelweg betalen voor content. De makers van Brave's BAT noemen het huidige advertentiemodel met banners kapot, betogen ze in de introductie van een paper over de token (PDF):

De marktplaats voor online advertenties, ooit gedomineerd door adverteerders, uitgevers en gebruikers is overwoekerd door ad-exchanges, opdelen van publiek, complexe gedrag en apparaattracking, en ontransparant dalen van gegevens via databeheersystemen. Gebruikers worden geconfronteerd met ongekende privacy-schendingen en malvertising."

Advertenties worden om deze reden standaard geblokkeerd in Brave, maar dat is bedoeld als eerste stap. Eich en collega's stellen daarom een nieuw online verdienmodel voor, gebaseerd op keuzes van gebruikers en wensen van partijen die daadwerkelijk content publiceren, in plaats van wat wordt bepaald door third party's:

Traditionele uitgevers hebben ongeveer 66 procent van hun omzet het afgelopen jaar verloren. Gebruikers voelen zich aangetast en adverteerders kunnen hun effectiviteit niet meer meten. De oplossing is een gedecentraliseerde exchange gebaseerd op Blockchain.

Brave blokkeert alle trackers en middelen van schimmige third-party's en daarvoor in de plaats willen de makers BAT gebruiken om aan de ene kant gebruikers te belonen voor hun tijd en aandacht op websites en om uitgevers te compenseren en om ervoor te zorgen dat adverteerders weer inzicht krijgen in daadwerkelijke aandacht van klikkers en kijkers.

Verlost van trackers

Het systeem erachter meet die aandacht (de Attention Value, AV) door te kijken naar hoe lang advertentiepixels in beeld zijn in verhouding tot de content die bezoekers bekijken voordat ze daadwerkelijk interactie aangaan met de advertentie. Op die manier willen de makers van BAT de CPA waar adverteerders vanuit gaan beter verfijnen en 'engagement' beter inzichtelijk krijgen.

Dat is volgens Brave een win-win: gebruikers zijn verlost van trackers en injecties, terwijl adverteerders inzichten krijgen in de effectiviteit van banners en uitgevers zich weer meer richten op relevante content die gebruikers op de pagina houdt, in plaats van het per-klik-model van tegenwoordig.

Hierna: BAT's in plaats van betaalmuren en de handel in de tokens sinds mei.