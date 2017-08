Microsoft snapt zijn Windows 10-ondersteuning nog niet

Eerder dit jaar besloot Microsoft een klasse pc's - die met Intel Atom's Clover Trail-chips - niet te voorzien van de Windows 10 Creators Update. Deze apparaten zijn gemaakt en verkocht tussen 2012 en 2015 (het jaar dat Windows 10 verscheen) en de meesten werden overgehaald om van Windows 7 over te stappen naar Windows 10 met de gratis upgrade dat eerste jaar.

Geen upgrades meer

Maar het bedrijf weigerde deze pc's nog verder te upgraden dit jaar, met de mededeling in april dat omdat Intel de ondersteuning van vier modellen van Clover Trail-SoC's beëindigde, pc's niet konden worden bijgewerkt naar Windows 10 Creators Update zonder een potentiële negatieve impact op de prestaties.

Intel noemt het uitfaseren van deze Clover Trail-processoren 'End of interactive support' (EOIS), wat betekent dat het bedrijf geen ondersteuning meer biedt aan klanten via telefoon, chat of e-mail. Microsoft haalde tevens een gebrek aan ondersteuning van Intel's stuurprogramma's aan, implicerend dat het probleem vooral lag aan de geïntegreerde graphics van de SoC's.

Ondersteuningsparadox

Microsoft is niet helemaal duidelijk over de ondersteuning en er is enige achtergrond vereist om Microsofts beslissing, of gebrek daaraan, te begrijpen. De softwaremaker zit in een ondersteuningsparadox. Aan de ene kant is dit 'de laatste versie van Windows ooit' met het idee dat Windows 10 altijd en voor eeuwig bijgewerkt zal worden.

Daarnaast is er de gebruikelijke grens van 10 jaar voor de ondersteuning. De 'levenscyclus' die Microsoft sinds jaar en dag hanteert betekent een einde aan ondersteuning van Windows 10 op 14 oktober 2025, voor bijna alle versies behalve de LTSB (Long-term Servicing Branch), die beschikbaar is voor bedrijven die kritieke systemen niet vaak willen of kunnen bijwerken. Die heeft zijn EOS-datum een jaar later liggen.

Ongedefinieerde periode

Microsoft heeft zich in een wespennest gestoken met die Clover Trail-aankondiging, vanwege de vaagheden van eerdere beloftes. Microsoft zei twee jaar geleden dat Windows 10 gedurende de levenscyclus van een apparaat zou worden ondersteund, maar die levensduur is nooit gedefinieerd. In de eigen documentatie is het bedrijf iets duidelijker met de mededeling dat apparaten mogelijk geen updates ontvangen als ze incompatibel zijn, recente drivers ontbreken of anderszins buiten de OEM-ondersteuning vallen.