Hoe Apple, MIcrosoft, Google en Mozilla Flash uitfaseren

Vorige week kondigde Adobe aan dat het zijn Flash Player de nek omdraait en dat de plugin voor browsers tegen het einde van 2020 niet meer actief is. Daarmee komt een einde aan een technologie die op veel manieren het web vormgaf - ondanks dat gebruikers, security-experts en browsermakers het vaak vervloekten.

"We stoppen met het updaten en verspreiden van de Flash Player tegen het einde van 2020", kondigde Adobe in een blogpost aan. De lange uitfasering geeft contentmakers de tijd om de transitie te maken naar webstandaarden, zoals HTML5 en WebGL.

Die datum is overigens nog wel wat later dan eerder verwacht. Bijna zes jaar geleden, vlak nadat Adobe verklaarde dat het stopte met de ontwikkeling van Flash Player voor mobiele browsers, voorspelde Al Hilwa van Gartner dat Flash zijn einde zou zien in 2014 of 2015. Dat werd het dus niet, maar het einde komt er in ieder geval.

Omdat browsers het belangrijkste medium zijn voor de levering van Flash-content is de wijze waarop wordt geanticipeerd op het verdwijnen ervan belangrijk voor gebruikers en contentmakers. Elk van de top vier browsermakers (Apple, Google, Microsoft en Mozilla) hebben nu min of meer uitgelegd hoe ze het verdwijnen van Flash aanpakken.