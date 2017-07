Hoe zit het met de cryptovaluta-bubbel?

Deze week was gevuld met nieuws waar investeerders in cryptovaluta niet blij van worden. Het woord 'cryptobubbel' valt regelmatig, want over één ding zijn de meeste investeerders het wel eens: er zijn te veel tokens en blockchain-varianten waarmee zowel speculanten als investeerders achter vlug verdiend geld aanjagen. Dat gaat op een slechte dag zeer waarschijnlijk mis.

Op termijn winstgevend

Dat is misschien niet eens zo erg, het concept van cryptovaluta en vooral blockchain-technologieën overleven die crash uiteindelijk wel, net zoals er ook genoeg technologiebedrijven waren die het uiteenspatten van de internetzeepbel overleefden. Zo zullen ook na de ondergang van de World Onlines van de cryptovaluta enkele implementaties en bedrijven die wel worden meegesleurd op langere termijn winstgevend worden.

Dat kun je vergelijken met een internetpartij als Akamai. Die raakte, na een initiële boom tijdens de dotcomhype rond de millenniumwisseling, in een diep dal. Investeerders werden zenuwachtig en de koers van het bedrijf raakte in vrije val. De CDN-technologie erachter was sterk en bewees zichzelf later toen het drukbezochte sites in de lucht hield, waarna de koers herstelde.

Feestje alsof het 1999 is?

We halen dit voorbeeld aan omdat Akamai een opmerkelijke beursgroei heeft doorgemaakt post-bubbel en op dezelfde manier blijven bepaalde crypto-partijen ook op lange termijn overeind. Maar die bubbel wordt opgeblazen en de grote vraag die iedereen bezighoudt is: wanneer barst hij? Is het nu 1996 voor de dotcomcrash of dichter bij 1999?

Deze week waren er meerdere incidenten die aanleiding zijn voor nervositeit onder investeerders die we even met je doorlopen. Dat gaat voor een deel over een eigenschap die inherent is aan cryptovaluta - het gebrek aan een centrale autoriteit met al diens voor- en nadelen - en deels vanwege de concurrentie tussen verschillende blockchain-platforms. Die strijd leidt tot verhitte debatten en geruchten die niet goed zijn voor de ontwikkeling van platforms en de perspectieven van specifieke blockchain-implementaties.