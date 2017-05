Kritische blik op de nieuwe privacyregels van LinkedIn

Afgelopen vrijdag publiceerde LinkedIn een nieuw privacybeleid dat op 7 juni in werking treedt. Vooral als je een zakelijk account gebruikt, verdient het aanbeveling om het document zorgvuldig door te nemen. Een werkgever kan premium features beschikbaar stellen en heeft daarmee beperkt inzicht in je activiteiten.

Uw werkgever kan zien hoe u gebruikmaakt van Services die voor uw werk ter beschikking zijn gesteld (bijvoorbeeld als recruiter of verkoper) en kan hieraan gerelateerde informatie bekijken. We tonen hen geen zoekopdrachten naar vacatures of persoonlijke berichten.

Maar dat geldt in principe niet voor bijvoorbeeld het zoeken naar ander werk, waarvan je natuurlijk liever niet hebt dat je huidige baas dat ziet.

We begrijpen dat bepaalde activiteiten gevoelig zijn, zoals zoekopdrachten naar vacatures en persoonlijke berichten. Deze gegevens delen we derhalve niet met uw werkgever, tenzij u ervoor kiest om deze te delen via onze Services (door bijvoorbeeld naar een nieuwe functie bij hetzelfde bedrijf te solliciteren of uw zoekopdracht naar vacatures in een bericht kenbaar te maken aan een collega via onze Services).

De les hiervan is vooral dat je op je tellen moet passen en niet zomaar op de standaardovereenkomsten moet klikken om te voorkomen dat je wervingsgegevens per ongeluk deelt met je huidige broodheer.

Geheimhouding

Nog een punt om op te letten - wat niet is genoemd in het nieuwe document - is of je een geheimhoudingsclausule hebt die je schendt met het plaatsen van informatie op het sociale netwerk. Als techjournalist heb ik veel interessante feiten gevonden in LinkedIn-profielen die verder niet openbaar worden gedeeld.

Zo heb ik bij het onderzoek naar een producent vaker een relaas gevonden van een IT-professional die in detail een opgelost probleem beschrijft. Het profiel vermeldt wat er down is gegaan, wat voor systeemfout het was en de datum dat het incident plaatsvond. De professional beschrijft vervolgens de aanpak.

Advocaten die met collectieve rechtszaken bezig zijn vanwege een tech-faal wil je niet onbewust helpen met zulke stukken, dus zet deze privé en/of vermijd details. Geheimhoudingsplichten hebben uiteraard geen uitzonderingsclausule voor opscheppen op social media of tijdens sollicitatiegesprekken. Maar die tweede is tenminste niet uitgeschreven en indexeerbaar door een zoekmachine.

Valse identiteiten

Terug naar LinkedIn. De meeste wijzigingen zijn standaard juridisch geneuzel, maar een paar zijn het vermelden waard. Bijvoorbeeld de volgende hypocriete belofte die je kunt vinden in de samenvatting van de wijzigingen:

We hebben toegevoegd dat onze beperking op het aanmaken van een valse identiteit binnen onze Services niet wordt vrijgesteld omdat LinkedIn zo nu en dan fictieve profielen toelaat in het kader van een goedgekeurde promotiecampagne.

Hierna: Enkele clausules over welke data LinkedIn verzamelt en de ruime armslag die het bedrijf krijgt door brede juridische vaagheden.