Waarom e-mail het dominantste én beste sociale platform is

Iedereen gebruikt Facebook, omdat iedereen Facebook gebruikt. Maar de laatste tijd lijkt Facebook - en hetzelfde geldt eigenlijk voor alle andere sociale netwerken - steeds verder af te glijden naar een manipulatieve, tijdverslindende en afleidende bewakingsmachine die meer kwaad dan goed doet.

Waarde weggeslurpt

Ik schrijf al een tijdje over deze enigszins verontrustende trend die ervoor zorgt dat bedrijven en professionals iets huiveriger kijken naar hun aanwezigheid op digitale platforms. Bovendien zit het bedrijven inmiddels niet lekker dat de waardetoevoeging erin zit dat Mark Zuckerberg simpelweg waarde van jouw bedrijf naar het zijne verplaatst.

Lees ook: Nieuwe social media beleid: neem gepaste afstand

Het is allang duidelijk - en de laatste tijd meer dan ooit - dat sociale netwerken bestaan om tijd en persoonlijke informatie van gebruikers op te zuigen. Hoe meer tijd, hoe meer data, hoe beter. We zijn bang om te kappen, want we hebben het gevoel dat we anders contacten verliezen en moeilijker content vinden die voor ons belangrijk is. We proberen ook aanwezig te zijn in de meeste van de populairste netwerken.

Wat hebben we nodig?

De vraag is alleen: wat is een 'goed' sociaal netwerk? We lijken niet veel opties te hebben. Of verkijken we ons dan op de zaak. Laten we een niveau hoger gaan staan en kijken wat we daadwerkelijk nodig hebben. Dat zijn de volgende eigenschappen:

Veel gebruikers - tenminste op het niveau van Facebook

Filteren van spam en intimidatie, maar verder geen algoritmisch filter

In staat zijn om in contact te komen met gebruikers van alle sociale netwerken

Geen advertenties

Te beheren en automatiseren door gebruikers zelf

Bruikbaar op zowel mobiel als desktop

Een goede zoekfunctie (in tegenstelling tot die van Facebook)

Je hebt de kop van dit artikel al gelezen, dus je weet al dat ik ga beargumenteren dat e-mail dit allemaal doet en ik snap je scepsis, maar laat ik verder kijken bouwend op mediaprofessor Nathan Schneider die al eens stelde dat e-mail het stabielste sociale netwerk is en dat "het kan evolueren, omdat het een open protocol is, mensen er apps bovenop bouwen en het gebruik verandert".

Als je er aan gaat staan, is e-mail eigenlijk een relikwie van een vergaan tijdperk. Millennials gebruiken het niet. Berichten-apps, social media en gedeelde platforms werden steeds meer een vervanger. Bedrijven volgen naar waar gebruikers zich bevinden, dus e-mail staat op de rol om steeds meer te worden uitgefaseerd.

Behalve dan dat niets van de vorige alinea echt waar is - of zelfs te adviseren is. Sterker nog, e-mail is en blijft de superieure communicatiemethode in vergelijking met nieuwere technologieën. Een van de redenen draait om grootte. Facebook wordt als dominant sociaal netwerk gezien met momenteel 2,2 miljard actieve gebruikers per maand.

Hierna: Hoe e-mail evolueert de komende jaren.