Nieuwe social media-beleid: neem gepaste afstand

Net als Musk gaat het deels om je professionele reputatie. Je wilt dat je goede naam niet wordt geassocieerd met schimmige of zelfs criminele bedrijven en daarom tref je natuurlijk geen bedrijven of carrièreprofielen aan op een forum als 4chan. Maar hoe zit het met Facebook, Twitter en YouTube? We hebben vorige week iets geleerd over social media-bedrijven wat we nog niet beseften: de reputatie ervan kan als een blad om de boom pijnlijk omslaan.

Dat is een belangrijk nieuw feit. Het duurt jaren om een persoonlijke, professionele of zakelijke reputatie op social media op te bouwen. Het zijn miljoenen uren van noeste arbeid op berichten, het beheersen van site-specifieke technieken en het bereiken van en spreken met volgers. Al dat werk kan worden tenietgedaan als het social media-bedrijf in de ogen van de bevolking niet te vertrouwen is.

Van honderduizenden naar miljoenen

Voor mensen die het huidige schandaal gemist hebben: het begon in 2016 toen tijdens de presidentsverkiezingen in de VS het campagneteam van de huidige president het databedrijf Cambridge Analytica inhuurde. Die had persoonlijkheidsprofielen van 50 miljoen Facebook-gebruikers opgebouwd met een grappige third party-app en van die 'wat voor iemand ben jij- quizjes'. Daarmee werd data verzameld over de persoon, vriendenkring en vind-ik-leuks.

Dat klinkt bekend en onschuldig genoeg. Maar nee, het blijkt dat gebruikers geen opt-in kregen en slechts 270.000 gebruikers gaven toestemming om persoonlijke data te delen. De rest werd geharvest via de social graph van die kleine meerderheid die toestemming had gegeven. Met andere woorden: de toestemming van nog geen 300.000 mensen, leverde op dat data werd geslurpt van 50 miljoen mensen.

Data lekt alle kanten op

Die profielen werden vervolgens gebruikt om politieke advertenties op specifieke gebruikers te richten volgens technieken die zijn ontwikkeld door wetenschappers van het Psychometrics Center van Cambridge University. Facebook heeft inmiddels de features in de ban gedaan die deze dataverzameling mogelijk maakten. Dat was nog niet alles: het wordt erger.

Cambridge Analytica had Facebook blijkbaar verteld dat alle persoonlijke data was verwijderd, maar dat bleek niet het geval te zijn. Facebook besloot Cambridge Analytica van het sociale netwerk te verbannen. Deskundigen zeggen dat de gegevens waarschijnlijk worden verkocht op het darkweb.

Gezichtsherkenning zelfde issue

Het schandaal heeft er ook toe geleid dat gebruikers dezelfde toestemmingseffecten zijn gaan opmerken van gezichtsherkennende features. Ook hier schendt Facebook de privacy van miljoenen dankzij de toestemming van een fractie van het geheel. Iemand die toestemming geeft, deelt zijn of haar foto's van anderen die worden geüpload, gescand en getagd. Zonder de toestemming van die persoon.

Als je niet wilt dat jouw identiteit wordt meegenomen in Facebook's gigantische gezichtsherkenningsdatabase: jammer dan. (Merk hierbij op dat het beleid van Google Foto's nog erger is, omdat je op die site niet eens kunt instellen dat je wordt gewaarschuwd als je bent getagd.)