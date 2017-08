5 vuistregels voor het beveiligen van bedrijfssmartphones

Door de bliksemsnelle toename van mobiele apparaten in het bedrijfsleven, wordt het niet makkelijker gegevens veilig beschikbaar te stellen.

Ook door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een EU-wet die per 25 mei 2018 van kracht raakt, moeten bedrijven zich intensiever bezighouden met de bescherming van de gegevens die gebruikt worden door smartphone en tablet.

Meer tech = meer security

Het wordt voor IT-afdelingen lastiger om apparaten, apps en bedrijfsgegevens naar behoren te beschermen. Dit komt door het groeiende aantal slimme apparaten, door de moeilijk benaderbare gebruikers, de ontwikkelingen rond apps en hoge innovatiedrang.

In vergelijking met 2015 is de beveiligingssituatie voor mobiele technologieën steeds meer aangescherpt. Hoe meer smartphone en tablets worden ingezet voor bedrijfsdoeleinden, hoe belangrijker security wordt, merken steeds meer bedrijven. Deze ontwikkelingen in combinatie met de nieuwe regels rondom databescherming vragen om verbeterde veiligheidsmaatregelen.

Gedaan met op z'n beloop laten

Het integreren van de beveiliging van mobile devices, zogenaamde mobile security, moet daarom aan de basis staan van de IT-veiligheidsarchitectuur van een digitale organisatie. Veel bedrijven beseffen dit ook en laten, in vergelijking met de uitkomsten van IDC's Mobile Security onderzoek uit 2015, een meer volwassen aanpak zien ten opzichte van de beveiliging van hun smartphones en tablets.

De eerdere afwachtende vrije houding wordt dus ingeruild voor een proactieve houding, ook met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat er meer aandacht is voor beveiliging van mobiele technologieën is ook te zien aan de stijgende uitgaven voor mobile security oplossingen. IDC voorspelt een gemiddelde stijging van 11 procent per jaar tot 2020.

Veranderingen doemen op

Ondanks de hogere investeringen aan mobile security kunnen de ondernemers niet op hun lauweren rusten, want nieuwe uitdagingen en veranderingen doemen op in het vakgebied van online beveiliging. Hier moeten bedrijven aandacht aan schenken.

Volgens IDC zal de focus nog meer op mobile security komen, vanwege nieuwe use cases, internet-der-dingen scenario's en een verzelfstandiging van verschillende mobile security vakgebieden. Dit maakt van security een complexere verantwoordelijkheid. Voor de IT-beslissers zal het in de toekomst niet makkelijker worden om te gaan met het spanningsveld tussen de business en beveiliging.

Hierna volgen vijf tips voor meer veiligheid op smartphone en tablets.