Hoe ga jij om met privacy?

Analysbureau Forrester gaf onlangs een rapport uit met de eigenschappen van verschillende gebruikers en de factoren die bepalen hoe veel - of hoe weinig - ze online delen. "We horen vaak dat millennials niets om privacy geven met als voorbeeld wat ze delen op social media. Maar dat gaat voorbij aan het feit dat juist millennials hun online identiteit veel strakker beheren."

Vier categorieën

"Ze gebruiken privacy-instellingen, berichtendiensten en browser-plugins om in te bepalen wie wat krijgt te zien. Zo gedragen de meesten van ons zich in de fysieke wereld: hoe we informatie verstrekken verschilt in de regel sterk van welke relatie we hebben." Het onderzoeksbureau beschrijft vier categorieën.

Aan het ene uiteinde heb je voorzichtige mensen die informatie voor zich houden en aan het andere uiteinde roekeloze figuren die geen enkele filter hebben op het delen van informatie. De vier types van Forrester zijn:

1. Data-savvy digital natives

2. Roekeloze allesdelers

3. Verloren gebruikers

4. Sceptische digital natives

De eerste groep bestaat uit data-savvy digital natives. Ze voelen zich op hun gemak bij het idee van een gedeeld internet waar ze persoonlijke data delen om te betalen voor content en diensten. Maar denk niet dat ze daarom niet stilstaan bij privacy. Deze groep van jonge mensen gebruikt graag technologieën en verhullende tactieken als ze je niet vertrouwen of ze het gebruik van data verdacht vinden.

Terugtrekken

Dit is ook de sociaal bewuste groep. Ze verwachten dat een bedrijf maatschappelijk bewust is, een bijdrage levert aan de samenleving en milieubewust is. Deze mensen nemen de tijd om zich te verdiepen in privacy-instellingen en voorwaarden en zijn bereid om transacties te schrappen of deelname te beëindigen als wat ze zien ze niet bevalt.

De tweede groep, de roekeloze allesdelers, zijn mensen die vinden dat ze niet worden vertegenwoordigd in de huidige maatschappij en het gevoel hebben dat er niets te verliezen valt. Een groot deel daarvan is rond de 20 en is nog niet geconfronteerd met carrièrejacht, waarbij opeens belangrijk wordt wat je online hebt gedeeld. Hun gedrag verandert wellicht naarmate ze ouder worden.