10x virushysterie: van Michelangelo naar WannaCrypt

Virussen zijn er al sinds de dagen van ARPANET. Het eerste virus voor IBM-compatibele pc's was officieel Brain.A in 1986. Pc-virussen zijn daarmee al meer dan dertig jaar oud, maar pas in de jaren 90 kwamen ze op de radar van de meeste mensen terecht, dankzij een serie virushypes. Niet in de minste plaats was dat Michelangelo, waarvan ik me nog kan herinneren dat er rumoer was op het schoolplein over de op handen zijnde computerramp.

1. Michelangelo (1992)

Even kort: Ping-Pong. Dat niet de paniek van Michelangelo een paar jaar later, maar ik zet hem graag in dit lijstje, omdat je nou eenmaal niet je eerste vergeet. verscheen ten tonele twee jaar na het eerste IBM-compatibele virus ter wereld (Brain.A) en de daaropvolgende varianten waren jarenlang bekend als een goed voorbeeld van bootsectorvirussen.

Ping Pong werd ingehaald door het wijdverspreide bootsectorvirus Stoned en deze leverde een virus op dat de mainstream media haalde: Michelangelo. Het virus werd in 1991 al verspreid, onder meer door Intel die het per ongeluk verscheepte in een paar honderd exemplaren van zijn netwerkprintersoftware. Maar dat incident leidde wel tot aandacht van IT'ers en de internationale pers.

John McAfee, met de beursgang van zijn antivirusbedrijf in het vooruitzicht, was een van de grote aanjagers die graag olie op het vuur gooide en grote doem voorspelde. Op 6 maart werd het virus namelijk op alle besmette systemen actief en zou de harde schijf werden overschreven. Het advies was om de datum op 5 maart handmatig te verzetten naar 7 maart, zodat de doemsdag werd overgeslagen.

Computerworld beschreef in die maand hoe het virus weinig schade had aangericht. Op die dag kwamen enkele tientallen meldingen van computerproblemen uit verschillende landen, waaronder Nederland. Volgens de ene deskundige was dat juist vanwege de hype, zodat iedereen alert was. Volgens de andere was de zorg overtrokken en was er zeker geen sprake van 5 miljoen besmette systemen, zoals 'iemand' had geroepen in de media.