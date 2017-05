Tool waarschuwt criminelen voor onbetrouwbare dieven

Niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor cybercriminelen is reputatie erg belangrijk. Er zijn tal van cybercriminelen die mede-cybercriminelen oplichten door bijvoorbeeld nep-inloggegevens, reeds gebruikte gestolen creditcards te verkopen of door simpelweg de verkochte producten en diensten niet te leveren.

Rippers detecteren

Deze oplichters worden 'rippers' genoemd en zijn nadelig voor de reputatie van cybercriminelen. Het afgelopen jaar is er dan ook door en voor cybercriminelen een nieuwe dienst ontwikkeld om deze rippers aan de schandpaal te nagelen en deze fraude aan te pakken. Hoe gaat het detecteren van ripper-fraude in zijn werk en welke gevaren brengt deze innovatie in de onderwereld met zich mee?

In juni 2016 maakte 'Ripper.cc' zijn intrede op het internet om de nichemarkt van rippers te verstoren. Het betreft een online database met bijna duizend profielen van rippers. Bezoekers van de website kunnen zelf profielen maken met informatie over de diverse identiteiten die de oplichters op verschillende fora hanteren, contactgegevens en andere informatie die de identiteit van de oplichters vrijgeven. Ook kunnen ze details toevoegen over een specifieke oplichtingstruc (een 'black' genoemd).

Afbeelding 1: De startpagina van Ripper[.]cc

Meer dan een facelift

Ripper.cc is niet de eerste oplossing om de cybercrime-markt te bevrijden van deze oplichters. Voorbeelden zijn het escrow-systeem, kidala.net of diverse zwarte lijsten die op fora al langer worden gebruikt. Tot nu toe met beperkt succes.

Ripper.cc is voorzien van een indrukwekkende gebruikersinterface. De makers van de dienst lijken meer te willen bieden dan een gebruiksvriendelijkere en overzichtelijkere versie van kidala. Zo biedt Ripper.cc extensies voor Firefox en Chrome, evenals een jabber-plug-in (PsiPlus). Deze dienen als oplossing voor het belangrijkste probleem rond zwarte lijsten op fora en kidala, namelijk dat ze tot die individuele platforms beperkt zijn. De extensies en plug-in van Ripper.cc zorgen ervoor dat gebruikers in hun browser en jabber-chatvensters een waarschuwing te zien krijgen als ze te maken hebben met rippers die in de Ripper.cc-database voorkomen.

Afbeelding 2 (a,b): Twee voorbeelden van Ripper[.]cc in actie. Het bovenste (a) heeft betrekking op de jabber plug-in en de onderste (b) op de browser-extensie.