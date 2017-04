Spoof je internetactiviteit, in plaats van het te verbergen

De inbreuk op je digitale privacy is meer dan een theoretische of werkelijke bedreiging van onze vrijheden. Het leidt je tevens af van je werk. .

Neem MIT-genie Steven Smith. Hij heeft onlangs tijd vrij gemaakt van zijn werk aan de Lincoln Laboratory van het MIT om de vervuiling van het webverkeer van zijn familie te automatiseren met duizenden discutabele zoekopdrachten en sitebezoek.

In essentie liegt zijn code over zijn internetactiviteit tegen een ieder die daarnaar luistert.

De software is een vaardige leugenaar. Volgens een artikel in The Atlantic gebruikt het algoritme van Smith software dat webactiviteit spooft met de naam PhantomJS, dat zoekopdrachten en websitebezoek uitvoert om een manier en in een tijdschema dat gewoon menselijk online gedrag nadoet.

Welkom in het tijdperk van desinformatie, de nieuwe manier om je privacy te beschermen.

Stop! Laat me je wachtwoord zien!

Zelfs het beste wachtwoord is waardeloos als je het deelt.

Onlangs werd bekend dat de grensbewaking op Amerikaanse vliegvelden in het afgelopen half jaar dubbel zoveel doorzoekingen van telefoons en laptops heeft gedaan dan het half jaar ervoor. De meeste van deze zijn beschermd met een wachtwoord, dat dus moet worden gedeeld met grensbewakers of waarmee je zelf "vrijwillig" je apparaat ontgrendeld. Voorspeld wordt dat in het komende jaar dergelijke doorzoekingen nog eens met een factor vijf groeit.

President Trump heeft al aangegeven dat dergelijke doorzoekingen binnenkort ook kunnen gelden voor het overhandigen van wachtwoorden voor sociale netwerken. Uiteindelijk kan de overheid zo erachter komen met wie je omgaat, wat je mening is, waar je bent geweest, wat je leest, en hoe je financiële en medische conditie is.

Er is meer aan de hand in de Verenigde Staten, waar de FCC het juridisch mogelijk heeft gemaakt dat internetproviders nu ook je webgeschiedenis mogen verkopen. Bedoeld voor betere (winstgevender) advertenties, maar het wordt erg makkelijk voor spionnen, hackers en anderen zich voor te doen als adverteerders en al die data bij elkaar te grabbelen.

Daarnaast blijken Amerikaanse instanties steeds makkelijker data van Google Search doorzoeken, rechtstreeks op de servers van Google. Daarmee wordt een sleepnet door het internetgebruik van mensen die slechts zijdelings betrokken zijn bij onderzoeken (zelfs alleen vanwege de woonplaats) steeds gewoner.

Het is verleidelijk om over privacyschendingen te denken als iets dat wellicht in de verre toekomst zal gebeuren, of bij andere mensen. Maar recente gebeurtenissen laten zien dat steeds vaker onze data is gestolen ver voordat wij daar zelf achter komen. Zo lag er tussen de enorme e-maillekkage van Yahoo en de ontdekking ervan twee jaar, terwijl het ging om een miljard gebruikers.

Dergelijke schendingen kunnen jou overkomen. Hoewel de eis om je wachtwoord te overhandigen op vliegvelden slechts gericht lijken te zijn op een beperkt aantal verdachte bezoekers, moet je je wel realiseren dat gebruiken van grensbewakers vaak worden gekopieerd over de hele wereld. Wat de VS nu doet met een paar reizigers kan dadelijk alle reizigers treffen over heel de wereld.

Als heimelijkheid faalt

Tot nu toe was heimelijkheid de beste optie om je privacy te beschermen - het afschermen van je persoonlijke data achter wachtwoorden, two-factor authenticatie, versleuteling en VPN's.

Die heimelijkheid brokkelt af.

Hackers kraken wachtwoorden, en overheden vragen er openlijk naar als voorwaarde voor het reizen.

Overheden staan op het punt om grote bedrijven als Apple, Google en Facebook te dwingen achterdeurtjes op te nemen in hun versleuteling van berichtenapps. Het lijkt erop dat daarmee wordt begonnen in het Verenigd Koninkrijk, overspringt naar Europa en zo verder.

Zelfs VPN's kunnen je niet altijd beschermen. Bedrijven die VPN's aanbieden versleutelen verkeer vanaf jouw computer naar hun servers, zodat je webactiviteit lijkt te komen vanaf hun servers in plaats van jouw computer.

