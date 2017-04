Waarom IKEA een gevaarlijk IoT-spel speelt

Is hun rol in de smart home eigenlijk wel zo slim?

Oké, we maken allemaal wel eens IKEA-grappen, maar feit blijft dat het Zweedse bedrijf het makkelijker heeft gemaakt meubelen te kopen die anders buiten het financiële bereik van velen waren gebleven. Nu neemt IKEA diezelfde benadering om ook het 'slimme huis', de smart home, binnen ieders bereik te brengen, met IoT en slimme apparaten. Maar is dat wel zo slim? Of te wel: vertrouwen we onze persoonlijke veiligheid aan een meubelgigant toe?

Diverse media meldden enkele dagen geleden dat IKEA's eerste stap in de smart home de beschikbaarheid van slimme LED-verlichting wordt, verbonden met een app met de naam Tradfri, wat Zweeds is voor draadloos. De Tradfri starterskit bestaat uit twee lampen, een hub om apparaten met elkaar te verbinden en een afstandbediening dat je ook zonder smartphone het licht laat veranderen. De starterkit kost 84,95 euro en is dus goedkoper dan een vergelijkbare set van Philips Hue.

Aan de ene kant is het feit dat IKEA in de smart home-markt springt een duidelijke aanwijzing dat het concept van smart home wordt gezien als een werkelijk innovatieve ontwikkeling in de verbetering van de kwaliteit van leven. Maar slimme technologie is niet hetzelfde als meubilair. Als IKEA wil meedoen in IoT, moet het wel de uitdagingen en moeilijkheden begrijpen in de beveiliging van slimme apparaten.

Waarom zou ik slim licht moeten hebben?

IKEA's starterkit mag dan wel flink goedkoper zijn dan zijn concurrenten, maar veel klanten zullen zich nog steeds afvragen waarom ze 85 euro moeten neerleggen voor twee lampen en een switch. Een belangrijke uitdaging voor aanbieders in smart home-technologie en dan vooral slimme verlichting is dat mensen de voordelen ervan niet begrijpen.

Slimme verlichting biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele verlichting. Zoals IKEA liet zien in een promo kun je de lichtintensiteit veranderen al gelang je gemoedstoestand. Dim het licht voor een diner bij kaarslicht, of hou ze fel als de kinderen aan het spelen zijn. Daarnaast kan je de verlichting zelfs bedienen als je niet thuis bent, wat handig is als je bent vergeten om een lichtje uit te doen of als je juist de verlichting wilt aanzetten om eventuele criminelen af te schrikken.

Het slimme verlichtingssysteem van IKEA kan minder dan dat van Philips, omdat de Zweedse lichten gewoon wit zijn en blijven en die van Philips van kleur kunnen veranderen. En sommige klanten kunnen daarnaast tot de conclusie komen dat de mogelijkheid om de lichten te dimmen en aan of uit te zetten als je niet thuis bent, niet dat prijskaartje waard is.

Maar belangrijk is in te zien dat dit slechts een eerste zet is van IKEA in de markt voor de smart home en IoT. Slimme verlichting zal op zichzelf geen game-changer zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom alles in huis met elkaar te laten communiceren, en IKEA's systeem kan van meer waarde worden als er meer apparaten op worden aangesloten.

De opkomst van het smart home-concept gaat traag, mede doordat klanten niet weten of de voordelen opwegen tegen de hoge kosten van dergelijke apparaten. Door tegen lagere prijzen zulke apparaten aan te bieden is IKEA op weg die markt toegankelijker te maken, net als de Zweden hebben gedaan met de meubelmarkt.

Het beveiligingsprobleem

Maar er is een belangrijk verschil tussen slimme apparaten en meubels, en dat is het feit dat jouw meubilair geen potentieel veiligheidsrisico vormt. Afgelopen oktober gebruikten hackers onveilige IoT-apparaten om een DDoS-aanval te lanceren die Twitter en andere grote websites tijdelijk wist neer te halen.

Meer van dergelijke apparaten die IKEA wenst te leveren, betekent meer mogelijkheden voor hackers. Maar de grootste zorg met vooral IKEA is of diens focus op kostenbesparingen hun apparaten minder veilig zullen maken. IKEA zal zeker claimen dat ze zorgen dat de privacy en veiligheid van hun klanten voorop staat. Maar zelfs als dat zo is, hebben ze dan wel de technische know-how en achtergrond om dat 100 procent te garanderen?

Dat zijn legitieme vragen. Maar vanzelfsprekend zijn consumenten de eerste defensieve lijn in het beschermen van IoT-apparaten. Consumenten moeten zichzelf op de hoogte stellen over welke data nu eigenlijk door IoT-apparaten worden verzameld, moeten hun software up to date houden, en overwegen hun ambities op het gebied van smart home bij te stellen als zij veilig willen blijven wonen.

Voorzichtigheid is geboden

De groei van IoT en de golf aan internetverbonden apparaten biedt voordelen en problemen, maar dergelijke vragen blijven academisch totdat de smart home een onlosmakelijk onderdeel wordt van ons leven. IKEA neemt de eerste stappen in het breed beschikbaar maken van de smart home. Zijn slimme verlichting mag dan niet zo veel bieden als de concurrentie, het blijft niettemin een aantrekkelijke en beduidend goedkopere optie.

De slimme verlichting van IKEA is net op de Nederlandse markt gekomen en het zal nog even duren voordat het bedrijf besluit welke andere slimme apparaten zullen worden aangeboden. Maar deze ontwikkeling laat zien hoe bedrijven serieus kijken naat IoT en de voordelen die het kan brengen aan consumenten en bedrijven.