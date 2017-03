5 tips om je te beveiligen tegen scammers op LinkedIn

LInkedIn en andere sociale netwerken worden in toenemende mate doelwitten voor aanvallers, nu ze weten hoe makkelijk het is om de beveiliging van bedrijven te omzeilen. Deze aanvallen komen steeds meer voor omdat het makkelijk en goedkoop is. Bedrijven hebben veel geld geïnvesteerd in hun netwerkbeveiliging, maar laten het gebruik van LinkedIn op de werkvloer wel toe, onder meer door HR-afdelingen. Daarnaast heeft LinkedIn een goede reputatie, dus wordt het niet gefilterd door securityproducten die twijfelachtige sites blokkeren op het netwerk. Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet worden belazerd via LinkedIn? We geven hier vijf tips.

Pas op voor namaakprofielen

Je moet voorzichtig zijn met het accepteren van vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent. Omdat veel mensen waarde hechten aan het cijfer van het aantal relaties die je hebt aangeknoopt op LinkedIn hebben velen de neiging elk vriendschapsverzoek te accepteren. Scammers hebben echter namaakprofielen aangemaakt die zo zijn vormgegeven dat ze je aandacht trekken, bijvoorbeeld door zich voor te doen als recruiter van een topbedrijf in jouw marktsegment. Daarnaast zoeken ze een goede foto uit, die er betrouwbaar uit ziet en proberen ze ook met bekenden of collega's van je vriend te worden, zodat ze nog betrouwbaarder overkomen.