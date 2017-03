Red het SSL-certificaat, neem het systeem op de schop

Google kondigde voor het weekeinde aan dat het het vertrouwen in de certificaten van Symantec wil opzeggen. In de komende versie van Chrome zou de browser die certificaten niet meer als betrouwbaar bestempelen. Dat heeft vanzelfsprekend grote gevolgen, niet alleen voor de gebruikers van Chrome zelf, maar vooral voor het imago van Symantec als certificaatautoriteit (CA). En niet alleen voor Symantec, maar voor het vertrouwen in "het groene slotje" bij de gemiddelde gebruiker die altijd heeft geleerd vooral daarop te vertrouwen.

Waar gaat het nu om? Volgens Google geeft Symantec te makkelijk certificaten uit aan criminelen en phishers, of althans aanvragers met niet altijd even nobele bedoelingen. Google zegt dat het bij Symantec gaat om meer dan 30.000 SSL/TLS-certificaten, Symantec zelf bestrijdt dat en houdt het op 127 certificaten. Daarnaast zegt Symantec allerlei extra veiligheidsmaatregelen te hebben genomen nadat die kwestie aan het licht is gekomen, en nu dus beter oplet.

De hele kwestie is veel groter dan dat. Een analyse van de certificaten die Let's Encrypt heeft uitgegeven in de afgelopen maanden laat een schrikbarende stijging zien van het aantal uitgegeven certificaten aan PayPal-phishers. Let's Encrypt zegt gratis certificaten uit te delen om zo "het internet veiliger te maken" en versleuteling toegankelijker te maken voor het grote publiek. Dat theoretisch nobele streven komt als een boemerang terug nu duizenden van die certificaten in verkeerde handen terecht komen, dit jaar alleen al meer dan 10.000.

In de laatste jaren is het vertrouwen in CA's en hun beleid in het uitgeven van certificaten al menig maal geschokt. In Nederland weten we nog zeer goed te herinneren hoe het fout ging met certificaten van DigiNotar en in Turkije was er een affaire met Turktrust. Met de komst van gratis certificaten in de afgelopen twee jaar is het ondanks de goede bedoelingen van de aanbieders niet veiliger geworden op het internet.

En hoe komt dat? Simpelweg omdat de aanvragers van die certificaten niet worden onderworpen aan onderzoek naar de betrouwbaarheid. Let's Encrypt heeft wil wel de transparantie van die uitgifte bevorderen door logs beschikbaar te stellen waarin iedereen kan zien aan wie certificaten worden uitgedeeld (wat tot de ontdekking van die duizenden PayPal-phishingdomeinen heeft geleid), maar heeft in zijn geautomatiseerde uitgifteproces geen robuust controlemechanisme die alarm slaat bij verdachte situaties, zo lijkt het.

De certificaten geven aan dat de verbinding die de gebruiker legt met het te bezoeken domein versleuteld is. Het groene slotje in de balk van de browser is daar een indicatie van. Googles Chrome geeft daarbij ook voor de duidelijkheid nog het woordje "Veilig" naast het slotje. Daarmee worden gebruikers onbedoeld op het verkeerde been gezet. Want de gemiddelde gebruiker denkt naar een veilige website te gaan en is zich niet bewust van de beperkingen van het groene slotje, namelijk dat deze alleen aangeeft dat het domein aan de andere kant van de verbinding SSL/TLS aanbiedt voor de versleuteling van die verbinden. Simpel gezegd: de betrouwbaarheid van de verbinding zegt niets over de betrouwbaarheid van de website.

En daar gaat het dus mis: de perceptie van de gemiddelde gebruiker sluit niet aan bij de realiteit en daarom is het Google ernst. Er is in de afgelopen jaren zo veel energie gestoken in het opvoeden van de gebruikers, maar daar zitten ook grenzen aan. Mensen verwachten simpelweg dat een beveiligde verbinding betekent dat het te bezoeken domein eveneens betrouwbaar is. Je kan ze vertellen dat dat niet zo is, maar dat ondermijnt opnieuw het vertrouwen en het is maar de vraag of dergelijke details landen bij het grote publiek.

En dus gaat Google er met gestrekt been in. Symantec kan moord en brand schreeuwen, en natuurlijk moet ook Let's Encrypt worden aangepakt, maar feit is dat je grote vraagtekens kan stellen aan de houdbaarheid van het hele CA-systeem zoals die nu is. Als dergelijke belangrijke technologie die de betrouwbaarheid van het internet(gebruik) sterk moet ondersteunen zo makkelijk in verkeerde handen kan vallen, zullen we moeten kijken naar een ander systeem om de betrouwbaarheid van die certificaten te waarborgen.