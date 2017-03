Rondrijdende telerobot blijkt lek

Ken je die nieuwerwetse robots die op kantoren rondrollen met een iPad als hoofd, zodat mensen op afstand aanwezig kunnen zijn? Stel je voor dat een onverlaat daar de controle over krijgt. Dat kan, zo blijkt uit onderzoek van Rapid7. Het beveiligingsbedrijf ontdekte drie kwetsbaarheden in de Double Telepresence Robot.

Het gaat om een kwetsbaarheid in de vorm van zwakke Bluetooth-pairing, eentje die ongeauthenticeerde toegang tot data oplevert en statisch sessiebeheer wat een zwakte oplevert. Twee van deze kwetsbaarheden zijn in januari gepatcht, wat een bijzonder snelle reactie gezien, vooral omdat ze ongeveer een week nadat ze waren gemeld bij het bedrijf al waren gedicht.

Ongeautoriseerde toegang

Een ongeautoriseerde gebruiker zou toegang kunnen krijgen tot hardware- en softwaregegevens, inclusief serienummer, driver- en sessie-informatie, installatiesleutels en GPS-coördinaten, schrijft Rapid7. Via twee voorbeelden van exploits kon via een url kritieke sessie-informatie worden opgevangen. Deze kwetsbaarheid is op 16 januari al gepatcht.

Ook verliep de token niet waarmee je toegang kunt verkrijgen (waarnaar wordt verwezen als driver_token). Kortom, met die token in handen kan een aanvaller toegang krijgen zonder account of wachtwoord. Ook al was het 40-tekenlange token complex, kan het worden achterhaald via een MitM-aanval. Ook deze kwetsbaarheid is opgelost op 16 januari.

Zwakke pairing

Bij het pairen met het apparaat hoeft een aanvaller geen pincode te hebben, maar een eigen versie van de applicatie. De impact van dit gat is beperkt, omdat er maar één applicatie tegelijk toegang kan hebben en het alleen met een beperkt bereik kan (Bluetooth). Met een stevige antenne kan dat bereik overigens worden vergroot na 2 á 3 kilometer.

Dit vindt Double Robotics geen belangrijk beveiligingsissue en daarom wordt hij niet gepatcht. Ook benadrukt het bedrijf dat de kwetsbaarheden in ieder geval niet in de praktijk zijn misbruikt voordat de patches verschenen. Daarnaast gebruikt Double Robotics end-to-end-encryptie met WebRTC voor beveiliging met lage latyency.