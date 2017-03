10 zinvolle subreddits over IT-security

Reddit is niet alleen een plek waar memes viral gaan en er venijnige ruzies worden uitgevochten door reaguurders, maar ook een goede bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in security - als je in de juiste subs kijkt. Er is een hoop advies, content en diepgaande gesprekken over alles van forensisch werk tot de nieuwste wetgeving op het digitaal gebied.

We sommen hier tien van de nuttigste security-gerelateerde subreddits op, zodat je geen tijd hoeft te verspillen met het waden door irrelevante subs en je meteen aan de slag kunt met de handige kant van Reddit.

1. Frustreren forensisch onderzoek

Als je je bezighoudt met digitaal forensisch onderzoek of die kant op wilt, dan is deze subreddit wat voor jou. De onderwerpen gaan namelijk vooral over hoe je forensische tools en technieken omzeilt - dus precies waar aanvallers mee bezig zijn. Je leest erover encryptie, obfuscatie, hard verwijderen van data, verbergen van aanvalssporen en zelfs het opzetten van valstrikken voor forensisch onderzoek.

/r/antiforensics

2. Cryptografie

Wil je flink wat meer weten over sterke encryptie en lezen over de wetenschap, wiskunde en het programmeren erachter? Bij r/crypto worden onderwerpen behandeld van zowel de theorie achter cryptografie als praktische toepassingen ervan. Versleuteling staat pal op het snijpunt van privacy, overheden en security en is daarom een populair onderwerp.

/r/crypto