Microsofts antimalwaretools presteren slecht

Ondanks recente verbeteringsacties van Microsoft om detectieratio's en prestaties te verhogen van Windows Defender, presteert de antimalware-tool nog steeds niet zo goed. Volgens recente tests van het Duitse AV-TEST is het zelfs ronduit slecht. Security Essentials en de Windows Malicious Software Removal Tool kunnen een bestaande besmetting slechter verwijderen dan concurrenten.

Test van 12 maanden

De langdurige test werd over een periode van 12 maanden uitgevoerd om de beste malwareoplossing voor Windows 10 te vinden die besmettingen daadwerkelijk kan opruimen. Elk product werd onderworpen aan 897 individuele evaluaties, waarbij werd gekeken naar acht beveiligingsissues.

Het onderzoek bestond uit twee delen. In de eerste werden de tools geïnstalleerd op een systeem dat al geïnfecteerd was. Dit is op zichzelf al een interessante test omdat een hoop malware ervoor zorgt dat een antimalwareproduct niet kan worden geïnstalleerd. In de tweede plaats werden ze geïnstalleerd op een schoon systeem en werd de software tijdelijk geblokkeerd om de infectie te laten gebeuren.

Infectie niet op te ruimen

AV-TEST merkt op dat Microsoft Security vier malwaresamples niet kon verwijderen en het was het enige beveiligingsproduct dat werd geblokkeerd door infecties. "Acht keer bleek Microsoft Security Essentials in zijn geheel of gedeeltelijk ineffectief tegen de malware", zo melden de onderzoekers.

In een test van zeven tools om malware te verwijderen na een aanval, kon de Windows Malicious Software Removal Tool van 39 samples 26 niet eens detecteren en was het niet in staat om drie actieve malwarecomponenten te verwijderen. Van 39 infecties wist de tool in totaal zeven systemen op te schonen. De reparatieratio kwam in dat geval uit op 25,6 procent, bij Bitdefender was dat 35 procent en bij Kaspersky Virus Removal Tool 39 procent.

Eindscores

Nadat de acht beveiligingsissues ware nagelopen, kwamen de diverse tools uit op een reparatiescore van 97 procent of hoger, de Windows Malicious Software Removal Tool bleef achter met 90 procent. De onderzoekers concluderen dat de pakketten beter worden, maar zei niets over Microsofts individuele prestaties. Wel dat Avira Antivirus Pro, Kaspersky Internet Security 2016/2017, Malwarebytes Anti-Malware en Avast! Free Antivirus 2016 het beste presteren.