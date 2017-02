6 redenen waarom een IoT-ramp onvermijdelijk is

IDG-collega en beveiligingsdeskundige Roger Grimes haalde deze week hier op Computerworld nog een handvol enge voorbeelden aan van IoT-aanvallen waar je als gebruiker last van krijgt. Hij vertelde onder meer dat onze fysieke veiligheid in gevaar komt als autobesturing over te nemen is, kinderen worden uitgerust met GPS en we onze huizen dichttimmeren met slimme 'beveiligings'apparatuur.

Fysieke bescherming verloren

Dat is al erg genoeg. Maar het is erger: alles wat we de komende jaren aansluiten aan het internet, ook stedelijke infrastructuur als straatverlichting en verkeerslichten, staat niet alleen bloot aan aanvallen op de systemen zelf, maar vormt een potentieel onderdeel van de aanvalscapaciteit. Kortom, de straatlantaarns dragen er in zo'n rampscenario aan bij dat pinautomaten niet meer functioneren.

Het gaat allang niet meer om voor veel mensen abstracte digitale middelen: het gaat om onze daadwerkelijk fysieke veiligheid. Het gaat erom dat je autoverkeer om je heen kunt vertrouwen. Dat we in de supermarkt kunnen afrekenen via het pinsysteem. Dat de lichten op straat 's avonds aanblijven. Dat de verwarming aan blijft staan in de winter. Dat er bij een ramp alarm geslagen kan worden en dat de noodzender beschikbaar is. Dat jezelf, je familie en je vrienden beschermd blijven.

Schouders eronder

Er zijn, zoals wij het zien, ruwweg zes basisproblemen waarom we de IoT-ijsberg ruim op tijd in de zee zien liggen en toch het enorme schip niet op tijd kunnen bijsturen. Een paar daarvan kunnen we als we de schouders eronder zetten nog aanpakken, maar sommige problemen zijn lastig, zo niet onmogelijk, om te verhelpen voordat het te laat is. Met toenemende moeilijkheidsgraad zijn dat:

Gebrek aan begrip Simpele beveiliging te complex Geen urgentie om het op te lossen Geen incentive om het op te lossen IoT-legacy Tegenstrijdige belangen





In plaats van een paniekverhaal dat we allemaal verdoemd zijn, lijkt het ons handiger om deze onvermijdelijke situatie te onderkennen en te kijken naar een vraag die op termijn belangrijk gaat worden: wat doen we als het zover is? Want als wanneer het flink misgaat, zal er plots haastig naar paardenmiddelen gegrepen worden. We denken dat het beter is om op dat moment de kalmte te bewaren en een effectieve langetermijnstrategie te ontplooien.