9 enge hacks die jouw kant op komen

Wat beveiliging betreft gaat het internet of things zo slecht als computerbeveiligers al voorspelden. De meeste leveranciers doen nog steeds te weinig met de potentiële dreigingen die de apparaten opleveren. Ieder apparaat dat blootgesteld wordt aan internet en code uitvoert, is vatbaar voor een overname voor malafide doel.

Gezien de groei van internetverbonden apparaten, lijken we op een catastrofe af te stevenen. Beveiligingscamera's en andere apparaten zijn vorig jaar al gebruikt voor de grootste DDoS-aanval die de wereld ooit heeft mogen aanschouwen. Aan de andere kant vormen ze ook een risico voor de gebruiker zelf, omdat criminelen kunnen meekijken naar de spullen die eigenlijk beschermd zouden moeten zijn met de camera.

Nog veel erger is dat de consequenties veel groter zijn dan alleen onze digitale levens. De volgende golf van IoT-malware kan mensen verwonden of zelfs doden. Ik heb het niet eens over aanvallen die hypothetisch mogelijk zouden kunnen zijn, dit zijn aanvallen die vandaag de dag al uitgevoerd kunnen worden.

Dit is verre van een nieuwe situatie, maar er is nog niks gedaan om ervoor te zorgen dat dit soort aanvallen niet mogelijk is. We kijken hier naar negen aanvallen die eraan zitten te komen en al in de praktijk uitgevoerd worden.

1. Je televisie wordt gegijzeld

Onze televisies worden slimmer. Ze bevatten ingebouwde utilities om diensten als Netflix, Uitzending gemist, YouTube en andere internetdiensten te raadplegen. Nu televisies slimmer worden en in feite computers met een groot scherm worden, opent dat de deur voor de komst van malware en aanvallen.

Er is zelfs al malware die je televisie kan bricken. Voor de oningewijden, de term brick verwijst ernaar dat een apparaat zodanig ontzet is dat je het niet zomaar kan herstellen, alleen met bijvoorbeeld het schrijven van nieuwe firmware naar het apparaat. Maar voor sommige toestellen is dat onmogelijk buiten de fabrikant om en heb je een dure baksteen in handen.

Antimalwareleverancier Trend Micro merkte ransomware op waarmee televisies kunnen worden gebrickt. Deze malware die losgeld eist om een apparaat of diens data weer toegankelijk te maken, explodeerde enorm vorig jaar en werd de nummer één dreiging op de radar van bedrijven en consumenten die zich druk maken om beveiliging.

Het bedrijf zag meer dan 7000 varianten van deze familie, maar het goede nieuws was dat de malware een specifiek type van een verouderde, niet meer verkochte smart-tv op de korrel nam. Ongetwijfeld is dit slechts de eerste golf en worden in volgende versies meer toestellen 'ondersteund'. Misschien willen mensen geen tientallen tot honderden euro's betalen om hun laptop te ontgrendelen, maar hoeveel mensen grijpen sneller naar de portemonnee als de tv het niet meer doet?