Zo dwing je een Flash-update in Chrome af

Het is helaas al jaren zo dat je Chrome-browser bijgewerkt kan zijn, maar dat er nog een oude versie van Flash in de browser draait. Gisteren kwam een nieuwe versie van Flash uit en die patcht dertien bugs, waarvan er vele kritiek zijn. De normale methode om een Chrome-update af te dwingen is via Help > Over Google Chrome, maar daar wordt Flash niet altijd in meegenomen.

Maar je kunt ook een update van Flash afdwingen door chrome://components in de adresbalk te typen. Zoek in die lijst naar Adobe Flash Player en negeer de Status - Geen Update, maar kijk naar het versienummer. Als het niet versie 24.0.0.221 is, moet je direct updaten.

Als je een oudere versie hebt, klik je op het grijze knopje 'Controleren op updates'. Dat gebeurt in luttele seconden: Chrome zoekt het onderdeel, downloadt het en installeert het in een mum van tijd. Als dat goed is gegaan, moet je nu versie 24.0.0.221 zien staan.

Flash kan overigens op dezelfde manier niet gedwongen worden bijgewerkt binnen Chrome OS. Ik heb twee Chromebooks bekeken en ze draaiden allebei versie 55.0.2883.105 en beweerden allebei dat het besturingssysteem was bijgewerkt, ook al bevatte het versie 24.0.0.168, die in december uitkwam.