7 belangrijke dingen die je moet weten over VPN

Een Virtual Private Network zorgt voor een versleutelde tunnel tussen twee systemen op internet, bijvoorbeeld jouw client en een server. Vroeger gebruikten vooral bedrijven zo'n versleutelde tunnel om personeel op afstand beveiligd laten in te loggen op het bedrijfssysteem, zodat ze bij hun bestanden konden.

Maar tegenwoordig gebruiken ook steeds meer consumenten een VPN en daar zijn goede redenen voor. Er zijn diverse overzichten van aanbieders en tutorials van hoe je VPN installeert. In dit artikel kijken we naar de voor- en nadelen van VPN en de verschillen die er zijn, zodat je weet waar je op moet letten als je eraan begint.

1. Waarom VPN?

Een open verbinding is risicovoller, omdat criminelen aan alle kanten webverkeer opscheppen om bijvoorbeeld accounts te kapen. Ook worden gebruikers op grote schaal gevolgd online - en dan hebben we het niet eens over inlichtingendiensten, maar vooral adverteerders - en weten bedrijven vrijwel alles over websitebezoekers.

Als al het verkeer versleuteld is, wordt een heleboel online criminaliteit teruggedrongen. Inderdaad, precies het tegenovergestelde van wat sommige politici geloven, zorgt encryptie er juist voor dat wij als burgers veiliger worden voor criminelen. Daarnaast voorkom je een hoop tracking en krijgen VPN-gebruikers een stukje privacy terug wat zo opvallend ontbreekt op internet.

Er zijn nog meer voordelen, waar we zo op terugkomen in een aantal voorbeelden. Maar er zijn ook nadelen, in de zin dat sommige gebruikers zich veilig wanen door een dienst of app die geenszins doet wat er wordt beloofd. Zo bleek onlangs een aantal Android-apps die VPN leverden juist een heleboel gebruikersdata door te geven aan de ontwikkelaar.

2. VPN's omzeilen blokkades

Consumenten kunnen een VPN ook gebruiken om diensten te gebruiken die content beschikbaar maken voor een bepaalde regio. Providers van VPN-diensten draaien vaak servers in veel verschillende landen, waardoor gebruikers eentje uit een ander land kunnen kiezen, zodat de site denkt dat de bezoeker uit die vereiste regio komt. Diverse contentaanbieders blokkeren trouwens steeds vaker na druk van rechtenbezitters zulke diensten.

Zo jaagt Netflix tegenwoordig actief op proxy's en VPN's, waardoor sommige gebruikers moeten kiezen tussen Netflix en VPN. Privacy schmivacy stelt Netflix op zijn site: "Omdat wij niet op een betrouwbare manier kunnen vaststellen of er een VPN of proxy wordt gebruikt voor legale doeleinden, wordt het streamen van Netflix geblokkeerd door VPN's of proxy's. Schakel alle VPN's en proxy's uit en probeer Netflix opnieuw."

Een minder grijs gebied ligt in de opties voor censuuromzeiling in landen die content van buiten steeds meer blokkeren, zoals Rusland, Turkije en China. Met een VPN kun je om die beperkingen heen alsnog geblokkeerde sites bezoeken, wat de reden is dat China het gebruik van VPN's in het land illegaal heeft gemaakt.