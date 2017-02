Meeste beveiligers weten niet waar gevoelige data staat

Vraag organisaties vandaag de dag naar de waarde van data en je merkt dat dit wordt gemeten in zaken als competitieve waarde, klantervaring en omzet. "De meeste organisaties zijn op enige manier data-driven", schreven Dante Disparte en Daniel Wagner vorig jaar in een artikel in Harvard Business Review.

Waarde van beveiliging

"Data draagt niet alleen bij aan de merkwaarde, maar ook aan wat producten en diensten kunnen opleveren in hypercompetitieve markten", aldus de auteurs. Maar Forrester Research schrijft in een nieuw rapport dat tegelijkertijd de waarde van beveiliging van data wordt onderkend. Dat wordt nog veelal gezien als kostenpost, als noodzakelijk kwaad om in compliance te zijn met overheidsregels en in termen als 'risico'.

Een van de belangrijke bevindingen van onderzoek onder 150 databeveiligingsprofessionals in de VS en Canada is dat hoewel 76 procent aangeeft een ontwikkelde beveiligingsstrategie heeft, het grote merendeel technische (93 procent) en organisationele uitdagingen (90 procent) ziet over de beveiliging van data. En volgens Forrester wordt er "meer gekeken naar dreigingen voor de data en niet dat er een goed begrip over het beheren van gevoelige data is".

Locatie klantendata onbekend

Zo classificeert slechts 31 procent van de respondenten zakelijke clouddata op basis van zijn hoe gevoelig het is. 6 Goed nieuws is dat het beter gaat met personeelsdata. Van de respondenten weet 41 procent waar personeelsdata is gelokaliseerd, terwijl 38 procent op de hoogte is van de locatie van klantendata (en 62 procent dus niet weet waar die gegevens worden opgeslagen).

Wat audits betreft, wordt er door 45 procent van de respondenten gekeken naar potentieel misbruik van personeelsdata. Als het gaat om klantendata, daalt dat naar 36 procent. Analist Heide Shey van Forrester: "Organisaties hebben iets beter grip op personeelsdata omdat er een kleinere groep applicaties is die hier gebruik van maken. Meestal zit het gros van die gegevens bij personeelszaken en financiën, met specifieke use-cases om deze data te gebruiken en met regels en wetgeving die vaststelt hoe gegevens mogen worden gebruikt."

Meer dan alleen NAW-gegevens

"Maar ik denk dat ondanks dat veel bedrijven de scope van wat gevoelige personeelsdata is onderschatten", zegt Shey. "Je denkt meteen aan privéinformatie, betalingsgevens, belastingdata en andere overheidsgegevens. Maar als we breder kijken naar de context van data als het gaat om privacy, merk je dat meer in aanmerking komt."

"Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die bij functioneringsgesprekken worden gegenereerd, informatie die automatisch wordt aangemaakt door computersystemen, reiskostenbudgetten, ziekmeldingen en andere medische informatie, en meer. Hier wordt classificatie erg belangrijk, vooral voor bedrijven die in meerdere landen opereren, om te voldoen aan de regels die gelden voor landen waar ze werknemers hebben."