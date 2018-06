Relatie uit? Reset je slimme apparaten

Weet jij het wachtwoord van je router, van je wifi? Weet je hoe je al je slimme apparaten reset? Zo niet, dan is het belangrijk om dat uit te zoeken. Als één persoon in een relatie dat weet en het loopt allemaal mis, kan het lijken alsof de ander een zenuwinzinking heeft bij meldingen van bezeten taferelen (knipperende lichten, deuren die opengaan, plotse kou) en het gevoel bekeken te worden.

'Hack' blijkt huiselijk geweld

Volgens een artikel van The New York Times komt dit nu al vaker voor dan je zou denken. Eerst denken mensen mogelijk aan een hack als apparaten zich misdragen (de slimme deurbel schalt door het huis als er niemand voor de deur staat, de muziek springt steeds aan op maximaal volume, de verwarming gaat opeens naar dertig graden) maar dat zijn geen hacks. Volgens de krant zijn het: "voorbeelden van huiselijk geweld die gepaard gaan met de opkomst van smart home-technologie".

The New York Times geeft voorbeelden van misbruikslachtoffers, advocaten, opvanghuizen en eerstehulpverleners die aangeven hoe slimme apparaten worden ingezet om macht uit te oefenen over een slachtoffer. "Ze worden gebruikt voor intimidatie, monitoring, wraak en het uitoefenen van controle." De meeste van de slachtoffers zijn volgens het artikel vrouw, omdat de apparaten in veel gevallen zijn geïnstalleerd door de mannen, die de apps beheren.

Psychiatrische afdeling

Volgens geïnterviewde Ruth Patrick, die een project in Silicon Valley leidt tegen huiselijk geweld, zijn sommige cliënten zelfs ter observatie opgenomen op een psychiatrische afdeling, nadat ze mensen vertelden over wat ze meemaakten.

"Als je de verkeerde persoon vertelt dat je man weet wat je doet en wat je privé in je slaapkamer tegen iemand anders hebt gezegd, kan je gek overkomen", aldus de hulpverlener. "Het is makkelijker te geloven dat iemand gek is dan dat al deze dingen echt gebeuren."

Dit soort huiselijk geweld wordt niet geïnventariseerd en er is geen bewustwording over. Ook stoppen de daders niet als het slachtoffer het huis heeft verlaten:

Exen gebruiken de apps op hun smartphones, die zijn gekoppeld aan de internetverbonden apparaten, om huishoudelijke apparatuur te bedienen, soms om te luisteren of kijken, andere keren om te laten schrikken of een machtsgevoel te geven. Zelfs als de partner het huis had verlaten, bleven de apparaten gebruikt worden om te intimideren en te verrassen.

Volgens leveranciers hebben ze geen klachten gekregen van gebruikers dat de producten op deze manier worden gebruikt. Ze wijzen erop dat als het makkelijk zou zijn om het account, bijvoorbeeld via een webinterface, terug te pakken, het ook eenvoudiger zou zijn voor aanvallers om toegang te verkrijgen. Daarom raden ze aan de apparaten te resetten met de fysieke resetknop en het wifi-wachtwoord te veranderen.

Waarom zou je het apparaat niet gewoon uit je netwerk trekken? EFF's cybersecurity-chef Eva Galperin wijst erop dat dit alleen maar tot een groter isolement leidt. Jennifer Becker, een jurist van een groep voor vrouwenrechten, waarschuwt dat als een slachtoffer een apparaat de-installeert de geweldpleger nog gefrustreerder kan maken kan escaleren tot geweld.

Naar politie en de rechter

Wat kun je doen behalve technische oplossingen? Juridische opties zijn volgens deskundigen beperkt, hoewel bijvoorbeeld heimelijke opnames in Nederland vanaf begin 2019 harder aangepakt moeten worden: wraakporno wordt dan bestraft met twee jaar cel. Verder is artikel 285b van het strafrecht van toepassing, die stalken omschrijft als inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer, inclusief vrees aan te jagen.

Politie en hulplijnen weet vaak nog niet hoe hier standaard mee omgegaan moet worden, omdat het een relatief nieuw verschijnsel is. Het begint al te komen dat een straatverbod ook steeds meer van toepassing is op de digitale wereld (inclusief IoT-apparaten), zoals dit voorbeeld uit Noord-Holland van een man die een verbod kreeg op het gebruik van onder meer Hyves en Facebook.

Leer je apparaten kennen

"Als we nieuwe technologie zien, denken mensen vaak: 'wauw, mijn leven gaat een stuk veiliger worden', maar vaak zien we het tegenovergestelde bij slachtoffers van huiselijk geweld", vertelt Katie Ray-Jones, chef van een Amerikaanse hulplijn voor slachtoffers van huiselijk geweld. Als je zelf slimme apparaten bezit in je hebt geen idee hoe ze worden beheerd, is het verstandig om je daarin te verdiepen.

Dit is een voorbeeld uit de film I.T. uit 2016: volledig fictief en volkomen overdreven, maar het illustreert wel wat de mogelijkheden zijn.





Mevrouw Smit - niet haar echte naam - is programmeur met specifieke interesse in privacy en security. Daarnaast is ze freelance schrijfster.