10 simpele tips om IoT-kwetsbaarheden te beperken

Deze tien suggesties komen van de Online Trust Alliance, een onderdeel van de Internet Society. Het gaat de groep vooral om vergroting van bewustwording en het beperken van toegang op apparaten die minder goed beveiligd zijn. Een apparaat dat onbetrouwbaar is, maar door gebruikers wordt geëist kan bijvoorbeeld op een gesegmenteerd IoT-netwerk worden geplaatst om te voorkomen dat bij een aanval kwaadwillenden toegang krijgen tot bedrijfskritieke assets.

De Online Trust Alliance (OTA) is in 2005 ontstaan als een branchevereniging om e-mailgebaseerde beveiligingsproblemen en spam aan te pakken. De doelen van de groep zijn dertien jaar verder een stuk breder geworden en de groep richt zich op beveiliging van allerlei technologieën die gevolgen hebben op het vertrouwen van mensen in internetapplicaties. De OTA is sinds vorig jaar een officiële tak van de bredere Internet Society.

Een succesvolle IoT-strategie draait om het besef dat nieuwe apparaten, vooral als ze buiten IT om worden geplaatst, nog vaak kwetsbaar zullen zijn totdat we beveiliging gaan eisen en met de portemonnee stemmen door geen onbeveiligde rommel meer toe te staan. Misschien is dat een utopie en zelfs als dat niet het geval is, zal het even duren voordat we dit tijdperk bereiken.

We kunnen daar als IT'ers weinig aan veranderen, of veranderen hoe consumenten omgaan met hun gadgets. Maar in plaats van een fatalistische houding, kunnen we beter kijken naar hoe we tenminste ervoor zorgen dat ons eigen netwerk niet wordt aangevallen via een apparaat dat we liever kwijt dan rijk zouden zijn. Met dat in het achterhoofd deze tips: