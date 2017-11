Kritiek op iPhone's gezichtsherkenning slaat plank mis

Het beeldherkenningssysteem TrueDepth gebruikt een infrarode projector om 30.000 voor het oog onzichtbare stippen te projecteren en meet de exacte afstanden van die stippen om een complex beeld te vormen. Met een gezicht in het bereik van de projector, achterhaalt de intelligentie op het toestel de locaties van de stippen om een gezicht te herkennen.

Extra features

Biometrie en gezichtsherkenning zijn gevoelige onderwerpen, vooral bij mensen die zich zorgen maken om privacy - waar ik mezelf ook toe reken. In tegenstelling tot een wachtwoord, kun je dit soort gegevens niet wijzigen: gezichten en vingerafdrukken verander je niet.

Met drie elementen van de iPhone X - Face ID (voor de beveiliging), animoji (herkenning va gezichtsuitdrukkingen) en herkennen van oogcontact - kan het systeem drie dingen bepalen: is dit de geautoriseerde gebruiker, is de gebruiker aan het lachen en kijkt hij of zij naar het toestel?

Third-party data

Aan de ene kant zijn critici blij dat Face ID op het toestel zelf gebeurt - informatie wordt niet overgeheveld naar de cloud, waar aanvallers het kunnen achterhalen (of op weg daar naartoe) om te gebruiken voor andere doeleinden. De kritiek gaat over de toegang tot enkele ruwe biometrische gegevens die third-party developers hebben.

Reuters publiceerde vorige week een artikel over deze details. Het persbureau beschrijft dat de ruwe data bevat waar delen van het gezicht zich bevinden (ogen, mond, et cetera) en hoe deze delen veranderen (wenkbrauwen omhoog, ogen dicht, enzovoorts). Ontwikkelaars kunnen deze gegevens realtime gebruiken en ook opslaan op servers.

Helder over herkenning

Het roept een vraag op die nieuw is als het gaat om dit soort biometrische gegevens: is data over de beweging van gezichten gebruikersdata die net zo beschermd zou moeten zijn als locatiegegevens of financiële inzichten?

Het is belangrijk om daar een antwoord op te vinden, omdat technologieën als gezichtsherkenning in plaats van nauwkeurig vrijwel perfect worden. Dat betekent dat ze overal gebruikt gaan worden voor identiteitsverificatie en daarom moeten we helder naar de methodes kijken, zodat we goed voor ogen hebben wat er gebeurt. De kritiek op de iPhone X maakt de boel er alleen maar troebeler op.