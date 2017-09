7 pijnlijke uitglijders van een gehackte creditcardfirma

Equifax is een van de grote drie kredietbeheerders van de VS. Het bedrijf registreert in naam van financiële instellingen, winkels, verzekeraars, nutsbedrijven, overheidsdiensten de kredietwaardigheid van burgers en heeft daarom inzicht in gevoelige zaken als persoonsgegevens, schulden en zelfs bestedingspatronen.

ESET's Stephen Cobb zegt tegen Computerworld dat dit een typisch voorbeeld is van een hack die desastreuze gevolgen voor burgers heeft. "Identiteitsfraude wordt hierdoor makkelijker. Criminelen kunnen bijvoorbeeld belastingsaangiftes met de gestolen identiteiten vervalsen om een teruggave op te eisen." Onder meer BSN's, creditcardnummers en rijbewijsgegevens zijn ontvreemd bij de digitale inbraak.

Identiteitsfraude, maar dan op grote schaal

Er zijn praktijkvoorbeelden van oplichters die met zulke informatie uitkeringen van anderen opstrijken, herhalingsrecepten aanvragen en afhalen, nieuwe creditcards aanvragen en meer. Cobb haalt zelfs een schrijnend voorbeeld aan van de kinderbescherming die de kinderen van een Amerikaanse vrouw wilde afnemen, omdat een drugsverslaafde moeder haar identiteit had gestolen en hulp zocht in een ziekenhuis, waarna de kinderbescherming werd ingeschakeld.

Dat zijn nu nog randgevallen - in Nederland kennen we voorbeelden van vrachtwagenchauffeurs die in de problemen raken omdat hardrijders hun identiteit hebben aangenomen als ze op de bon geslingerd worden - en vaak op basis van fysieke fraude: er worden paspoorten gestolen; geen digitale gegevens. Met een enorme datadiefstal bij een grote officiële informatieboer als Equifax, is de kans levensgroot dat ID-fraude een issue op grote schaal wordt.

Reeks faalacties

Dit is dan ook een voorbeeld van zo'n high-profile datadiefstal die nog een staartje gaat krijgen. Niet alleen vanwege de hack zelf, maar ook vanwege de manier waarop publiek werd geïnformeerd, de diverse faalacties met de verificatiewebsite, een gebrekkig security-beleid en een schimmige aandelendump - om er maar een paar te noemen.