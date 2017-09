Welkom in het desinformatietijdperk

Facebook vertelde afgelopen week dat het bedrijf 470 frauduleuze Facebook-accounts heeft ontdekt van een Russische 'troll farm' die 3300 Facebook-advertenties heeft ingekocht tijdens de verkiezingscampagne in de VS vorig jaar. Facebook vond nog eens 2200 advertenties die in Amerika zelf waren gekocht, maar de gebruikerstaal van de gekoppelde accounts was Russisch.

Boodschappen versterken

Daarmee bereik je tussen de 23 en 70 miljoen gebruikers en het duurde een jaar na de plaatsing van de advertenties dat ze door troll farms waren ingezet. Facebook weigerde te delen waar de advertenties over gingen, omdat die onthulling zijn privacyregels zou schenden - ook al gaat het om nepaccounts en Facebook dus de privacy beschermt van gebruikers die niet bestaan.

De advertenties waren er volgens Facebook op gericht om "polariserende sociale en politieke boodschappen uit het hele ideologische spectrum te versterken".

De organisatie die de advertenties plaatste is de Internet Research Agency. De New York Times publiceerde twee jaar geleden een profiel van dit Russische bedrijf dat 'de kunst van trolgedrag heeft geprofessionaliseerd'. De organisatie betaalt loon op trolprestaties en geeft zelfs cursussen Engelse grammatica, zodat Amerikanen denken dat het opruiende bericht van een landgenoot komt.

Sturen van online gesprekken

Het bedrijf heet inmiddels Glavset en zou een zusterbedrijf hebben opgezet met de naam Federal News Agency. Dat bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor 16 propagandistische nieuwssites en meer dan 200 fulltime redacteuren en journalisten in dienst hebben. Deze trolfabriek is, los van alle verhalen over de banden met overheden, een commercieel privébedrijf van zakenman Evgeny Prigozhin. Zijn product is desinformatie as-a-service.

Samen met beveiligingsbedrijf FireEye deed de New York Times onderzoek en publiceerde vorige week een artikel waaruit blijkt dat Russische bots, gebruikers of organisaties honderdduizenden nep-Amerikanen hebben gemaakt. Deze nepgebruikers sturen online gesprekken over de verkiezing. Veel van deze nepaccounts plaatsen "identieke berichten slechts seconden van elkaar verwijderd en in de exacte alfabetische volgorde van hun verzonnen namen".

Computational propaganda

De universiteit van Oxford doet al enkele jaren onderzoek naar 'computational propaganda'. Dat gaat in het kort om het gebruik van botnets, algoritmes, big data, AI en andere automatisering om publieke opinie op het web te beïnvloeden. Desinformatiecampagnes met deze vorm van high-tech propaganda doken wereldwijd op in 2010, maar zijn mainstream gegaan tijdens de Clinton-Trump-verkiezing.