Copyrightplan van de EU lijkt een regelrechte internetramp

"Wat begon als een slecht idee van copyright-lobbyisten is uitgegroeid tot een regelrechte crisis voor de toekomst van het internet zoals we het kennen", schreef de gerennomeerde internetrechtenorganisatie EFF in een blogpost over het Europese Artikel 13, oftewel de richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt waar het Europese Parlement midden deze week over stemt.

Dit is de laatste stap voor de auteursrechtenwet en Europese en internationale organisaties maken zich grote zorgen. Maar waar gaat dit precies over?

Autofilters en openheid

Het gewraakte issue van de nieuwe wetgeving om auteursrechten binnen Europa beter te beschermen is het idee van contentfiltering op platforms die auteursrechtelijke werken hosten. Als gebruikers beschermde content willen uploaden, dient het platform die te blokkeren. Dat zorgt er niet alleen voor dat platforms meer verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud van gebruikers, het werkt censuur in de hand, zorgt voor een rem op de vrije uitwisseling van ideeën en levert potentiële economische schade op door de interneteconomie te frustreren.

Bovendien is er de vraag of dit niet helemaal averechts werkt. Tot nu toe hebben we gezien dat automatische filtering bij platforms als Twitter, YouTube en Facebook nou niet bepaald optimaal functioneert. Zo was er onlangs ophef over YouTube die automatisch video's over LHBT-onderwerpen beoordeelde als ongepaste content, automatische Twitter-filters die racisten spaart, maar tweeps die racisten opsporen juist blokkeert en zagen we vorig jaar uitgebreid hoe Facebook worstelt met moderation van het platform.

Bewaking en censuur

Een paar concepten van het voorstel druisen dus lijnrecht in tegen de droom en de hoop van internet en het web, zoals pioniers als Vint Cerf en Tim Berners-Lee decennia hebben uitgedragen. Ze riepen het Europese Parlement vorige week dan ook op om af te zien van dit onzalige plan. "Artikel 13 zet een ongekende stap in de richting van transformatie van het internet als open platform vooor kennisdeling en innovatie naar een tool voor automatische bewaking en toezicht van gebruiker", staat te lezen in hun brandbrief (PDF).

Niet alleen deze pioniers maken zich ernstige zorgen. De brandbrief van de tech-iconen werd ondertekend door een heleboel grote namen uit de sector, zoals Wikipedia's Jimmy Wales, securitydeskundige Bruce Schneier, gamepionier John Romero, open source-evangelist Simon Phipps, Xerox Parc's Alan Kay, Python's Guido van Rossem en tientallen meer, en natuurlijk de EFF zelf.

Verder heeft een groep wetenschappers van onder meer de Universiteit van Amsterdam en de University of Cambridge duidelijke kanttekeningen geplaatst bij het voorstel (PDF). Ook het Max Planck-instituut komt tot de conclusie dat Artikel 13 in zijn huidige vorm geen goed voorstel is (PDF).

Tegenstanders

Het Center for Democracy en Technology, Bits of Freedom, de Consumentenbond, EDRi en Wikimedia - naast een heleboel anderen - luiden de noodklok. En het belangrijkste platform voor particuliere meningsuiting, de makers van blogplatform WordPress, beargumenteren hier waarom dit plan een wonderbaarlijk slecht idee is. Contentplatforms als Reddit zijn ook weinig te spreken over de voorstellen waar deze week over gestemd wordt en Europarlementariër Julia Reda deed twee weken geleden in een AMA een oproep om in het geweer te komen tegen de plannen.

Niet zo lang geleden maakte het Europarlement zich juist nog zorgen over de groeiende controle van auteursrechtenbezitters en de inperking van vrije uitwisseling. Onder meer Neelie Kroes haalde destijds als Europarlemantariër nog aan dat we zijn doorgeslagen in dit tijdperk waarin we geen zelfgemaakte videoclips meer kunnen delen zonder tegen copyrightblokkade aan te lopen. Vier jaar later stevenen we af op een wetgeving die daar juist nog een schepje bovenop doet. De BBC schreef vorige week bijvoorbeeld over hoe dit zou betekenen dat internetgrappen gebaseerd op populaire cultuur (memes) automatisch gefilterd zouden moeten worden.

Economische schade

Het gaat niet alleen om een principieel issue van open informatie-uitwisseling, wat al belangrijk genoeg is, maar de richtlijn zorgt er tevens voor dat de interneteconomie schade oploopt vanwege de aansprakelijkheid van contenthosters. "Door het aansprakelijkheidsmodel om te draaien en in feite platforms direct verantwoordelijk te stellen voor de rechtsgeldigheid van content, worden de verdienmodellen en investeringen van zowel grote als kleine platforms negatief beïnvloed. De schade die dit kan toebrengen aan het vrije en open internet zoals we die kennen is lastig te voorspellen, maar naar onze mening kan die substantieel zijn", schrijven de techpioniers.

Daardoor kunnen Europese kleinere bedrijven lastiger concurreren met Amerikaanse - waar overigens kleine bedrijven tegen hun eigen internetvrijheidsproblematiek aanlopen - onder meer vanwege de kosten die gepaard gaan met contentmonitoring. Ook beperkt dit volgens tegenstanders de groeimogelijkheden van start-ups die populairder worden, en nieuwe filters en monitoring moeten toepassen om problemen te voorkomen, wat Glyn Moody hier bijvoorbeeld beargumenteert.

De EFF kwam een paar jaar terug nog met deze analogie: "Je auto is niet begrensd zodat je de maximumsnelheid niet kan overschrijden. Je telefoon heeft geen afluisterapparaat waardoor je niets negatiefs over de buren kunt zeggen. Waarom wordt auteursrecht zo anders behandeld dat er geen daadwerkelijke schending aan te pas hoeft te komen (de bestaande regels zijn daar al geschikt voor) maar dat het mogelijke schendingen bij voorbaat voorkomt?"

Er zijn heldere economische argumenten om tegen het voorstel te stemmen die toch zouden moeten aankomen bij de EU. Zeker nu, met het verdwijnen van Amerikaanse netneutraliteit, waardoor een duidelijke kans zich aandient voor Europese overheden en bedrijven om de kar te trekken.

