Overheden azen op eigen cryptovaluta

De blockchain-pilots van vorig jaar beginnen nu live-implementaties te worden in diverse industrieën, meestal in de vorm van laaghangend fruit in efficiëntieslagen bij bedrijfsnetwerken, maar nog niet in smart contracts. Maar zelfs sectoren die tot nu toe nog niets hadden met gedistribueerde grootboeken maken voorzichtige stappen.

Juridisch grijs gebied

Een voorbeeld zijn overheden die schreden maken in de richting van het reguleren van blockchaintechnologieën, in het bijzonder cryptovaluta en dergelijke assets als ICO's. Tot op heden zitten deze toepassingen in een juridisch grijs gebied, mede omdat er geen centrale autoriteit aan te pas komt die onderhevig is aan financiële regulering.

De gedistribueerde grootboeken worden echter voor veel meer gebruikt dan bitcoin en andere valuta, en betekenen een heel andere manier van data-uitwisseling over peer-to-peer-netwerken, in real-time, met dataintegriteit en validiteit, zonder dat er een beheerorganisatie aan te pas komt die de uitwisseling in goede banen leidt.

Zorgen om cryptovaluta

De reden dat overheden van verschillende landen - er is ook een debat geweest in een Tweede Kamer-commissie - kritisch kijken naar cryptovaluta, digitale tokens op een blockchain, is omdat er zorgen zijn dat consumenten geld verliezen aan ICO's, dat er geld wordt witgewassen via ongereguleerde valuta en dat er wordt gespeculeerd zonder gebruikelijke beschermingsmiddelen van overheden en beurzen.

Daarmee zijn cryptovaluta een bedreiging voor het traditionele financiële stelsel en maken overheden zich zorgen over burgers die een graantje willen meepikken en hun spaargeld verliezen. "We zien dat steeds meer mensen lenen om te kunnen investeren in cryptovaluta en in sommige gevallen op creditcards lenen om dat te kunnen doen", zegt Forrester-analist Martha Bennett. "Dat kan een kredietcrisis opleveren."

Huiverige reactie

Om die reden staan veel creditcardmaatschappijen niet meer toe dat er cryptovaluta mee worden gekocht. China is vorig jaar helemaal overgestapt op een verbod op handel in ICO, een soort crowdfunding voor cryptovaluta en later werd de handel in cryptovaluta geheel verboden. Ook begint China nu miningpools aan te pakken, groepen servers die samen cryptovaluta minen.

Ook in de VS reageren diverse financiële instituten en overheidsdiensten enigszins huiverig. "Ze hebben het dan over cryptovaluta als bitcoin en 1300 andere eenheden", zegt Brian Behlendorf, voorzitter van Hyperledger, een project van de Linux Foundation dat zich richt op blockchain voor bedrijven. "Maar dan heb je het niet over blockchain zelf, daar wordt nog hard in geloofd."

Interesse in blockchain

"Verschillende landen gaan voor gedistribueerde grootboeken - met behulp van blockchain - om een eigen nationale digitale token te implementeren", vertelt Behlendorf. Blockchain is de onderliggende datatechniek, maar het is verder niet inherent verbonden met aan cryptovaluta. Het gaat bij blockchain om datatransacties die worden gedistribueerd via verder niet naar elkaar gespecificeerde knooppunten via een p2p-netwerk.