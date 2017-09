Eng: Dit is geavanceerd videobewakingssysteem Sky Net

Ik moest denken aan de spionagemachine uit de cyberpunk serie Person of Interest toen ik onderstaand gifje van een Chinees bewakingssysteem tegenkwam op Imgur. Het bewuste systeem heet onfortuinlijk genoeg Sky Net en het is een videobewakingssysteem met AI, gezichtsherkennende software, GPS-tracking en zo'n twintig miljoen camera's. Het illustreert hoe ver realtime beeldbewaking is gevorderd.

Volgens deze documentaire van de China Central Television gebruikt het monitoringssysteem gezichtsherkennende technologie om personen te identificeren en persoonsgegevens direct weer te geven in het beeld. Dat zijn details als leeftijd, geslacht en kledingkleur. Het analyseren en de overlay gebeurt in realtime.

Geavanceerd systeem

Het systeem kan opzoeken wie in beeld is, omdat de identiteit van Chinese burgers bij het verstrekken van een identiteitsbewijs vanaf 16 jaar wordt opgeslagen in een Chinese overheidsdatabase. Dat maakt het markeren en volgen van mensen mogelijk. De opgeslagen beelden kunnen ook achteraf worden geanalyseerd om bijvoorbeeld gezochte personen te volgen. De politie wordt verwittigd als er criminelen uit de database worden geïdentificeerd. Het systeem markeert verder voertuigen.

De Britse krant The Daily Mail noemt dit het geavanceerdste videobewakingssysteem ter wereld. Of dat klopt is lastig vast te stellen, de meeste overheden geven het publiek weinig kijk in hoe ver hun systemen zijn gevorderd. De Chinese overheid doet dat in dit geval wel, om mensen het vertrouwen te geven dat personen kunnen worden opgespoord met de technologie.

De ontwikkeling van Sky Net

China begon met de bouw van zijn nationale videomonitoringssysteem Sky Net in 2005. Sindsdien zijn er meerdere upgrades geweest en volgens NPR wordt sinds 2015 honderd procent van de openbare ruimte in Peking in de gaten gehouden. Het werd dat jaar gebruikt in Operation Sky Net om 'voortvluchtige corrupte functionarissen' op te sporen. Operation Sky Net 2017 is er blijkbaar op gericht om corrupte functionarissen in het buitenland op te sporen.

Hierna: Function creep en 'sociaal krediet'.