Windows Linux is een prachtig trojaans paard

Ik ben een Linux-gebruiker en zoals men dan zegt: "Ik doe niet aan Windows." Maar dit is geen artikel over hoe Linux beter is. Mij maakt het niet zoveel uit wat mensen gebruiken - Windows, Mac, BSD, Amgiga. Wat je gebruikt hangt af van je voorkeur. Bij mij gaat die uit naar open source. Ik gebruik vrije software. Ik gebruik Linux.

Fedora, openSUSE en meer

Dus je vraagt je wellicht af wat ik vind van Microsofts Windows Linux Subsystem (WSL). Mocht je het niet kennen, dat is een compatibiliteitslaag binnen Windows 10 om Linux-binaries te draaien. Daarmee kun je een volledige Linux-shell draaien op een Windows-pc, compleet met terminal-applicaties.

Microsoft kondigde onlangs op ontwikkelaarscongres Build aan dat WSL wordt uitgebreid en verbeterd. Er komen nu meerdere Linux-distributies beschikbaar (Fedora, openSUSE, SUSE Linux Enterprise en Ubuntu) die je tegelijk kunt draaien op dezelfde Windows-machine. Dus als je Windows 10 hebt, kun je binnenkort een BASH-terminal in openSUSE, Fedora en Ubuntu aan, allemaal tegelijkertijd. In Microsoft Windows. Raar hè?

Linux bij Microsoft-organisaties

Ik gebruik al jaren geen Windows meer, behalve in een computerwinkel als ik iets uitprobeer, dus wat is de impact op mijn leven of werk? Om eerlijk te zijn is die er niet. Niet eens een klein beetje. Ik gebruik Linux en het idee van een Linux-instance op Windows is zeker cool, maar niet genoeg om over te stappen van het draaien van een Linux-distributie. Er is geen voordeel voor me. Maar dit is ook niet bedoeld voor mij of voor andere Linux-gebruikers.

Dit is erg nuttig voor mensen die werken in een organisatie waar Microsoft Windows wordt gebruikt. Die mensen kunnen nu een grote stack Linux-software gebruiken en met de WSL-uitbreiding makkelijker dan ooit. De Linux-distro's worden toegevoegd aan de Windows Store, waardoor de kans een stuk groter is dat je 'Linux' in een Windows-organisatie kunt gebruiken.

Linux-gebruik

Ik heb zorgen gehoord van mensen dat dit een truc is van Microsoft om Linux-gebruikers over te laten stappen op Windows. Echt? Daar lijkt het helemaal niet op, want als dit doel was, is dit een bizarre en ineffectieve manier om het te bereiken. Nee, Microsoft begrijpt de marktrealiteit. Ontwikkelaars en admins gebruiken Linux en de bruikbaarheid van Windows voor die mensen wordt groter, omdat ze ook Linux-servers en werkstations beheren.

Het is een slimme zet van Microsoft. Het doet een beetje denken aan wat Wine (de Windows compatibiliteitslaag) bereikte op Linux: een manier om Windows-programma's te draaien, zodat het leven makkelijker werd voor mensen die Linux gebruiken in een Windows-organisatie. Nu kan Windows een beetje hetzelfde in organisaties die worden gedomineerd door Linux-servers en pc's.

Trojaans paard

Het zal niet de harten veroveren van hardcore Linux-gebruikers als ik, maar het maakt het leven een stuk makkelijker voor velen. En dat lijkt me een goede zaak voor een ieder. Daarnaast is er een mooi voordeel voor voorstanders van vrije software en Linux: dit is de prachtige manier om vrije software als trojaans paard in een organisatie binnen te smokkelen.

Hoe makkelijker het is om Linux-gebaseerde software te installeren, draaien en ondersteunen binnen een organisatie, hoe makkelijker het is om infrastructuur en systemen te bouwen die deze software gebruiken. Terwijl het gebruik van Linux stijgt, wordt het ook aantrekkelijker om meer Linux in te zetten, waardoor Linux het trojaanse paard is voor Windows-organisaties.

En hoe meer mensen WSL gebruiken, hoe meer open source-componenten een belangrijk deel worden van hun Windows-ervaring en Microsofts gebruik en afhankelijkheid van vrije software groeit. Dat lijkt me een grote win voor alle partijen - inclusief Microsoft.