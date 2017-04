Lessen van de dood van Ubuntu Touch

Ubuntu Touch is niet meer en met het verdwijnen van wéér een Linux-gebaseerd vrij en open source mobiele platform is het duidelijk tijd dat we even kritisch dienen te kijken wat we in de open source wereld kunnen betekenen voor een mobiel platform. Het grootste issue met Ubuntu Touch is dat het simpelweg te agressieve doelen had om redelijkerwijs te kunnen bereiken.

Te veel doelen

Het leed aan de iedereen welbekende feature creep. Het had niet alleen als doel om het bestaande Ubuntu te introduceren op mobiele hardware en daar functionaliteit voor te bouwen (zoals telefonie, mobiele data, et cetera), maar het project bevatte ook:

Een compleet nieuwe desktopomgeving (terwijl Unity al in zijn korte bestaan al een keer grondig herschreven was)

Een splinternieuw package- en containersysteem (Snappy)

Een nieuwe displayserver (Mir)

Een nieuwe app-store

Een nieuwe SDK

Nieuwe apps (van terminal tot browser) die van deze SDK gebruikmaakten

Dat is een enorme - nee, gigantische - onderneming. Canonical had zelfs met de hulp van de Ubuntu-community niet de resources om deze doelen allemaal te bereiken. Zonder dat er flink gesneden zou worden in de waslijst aan features, zou Ubuntu Touch nooit slagen. Voor ik dit werk deed had ik ervaring als hoofdontwikkelaar bij enkele gamebedrijven waar we met dezelfde problemen worstelden.

Secundaire toestellen

Maar ik snap helemaal waarom de features niet geschrapt zijn. De leiding had een visie en daar bleef het bij. Dat is op zich bewonderingswaardig en op z'n minst begrijpelijk. Maar de kans dat er een 1.0 release zou komen die zou voldoen aan die visie met al deze features was zeer klein. Ook al waren er Ubuntu Touch-toestellen op de markt, was het systeem niet af genoeg voor veel gebruikers. De meeste gebruikers hadden het dan ook als secundair toestel en niet als de smartphone die ze constant gebruikten.

Canonical is niet het eerste bedrijf dat onderuit gaat met Linux-gebaseerde mobiele software. Nokia heeft ook meerdere pogingen gewaagd. We hebben voorbeelden genoeg. De weg naar mobiel ligt bezaaid met Linux-kadavers die veel te ambitieuze plannen hadden gezien de beschikbare resources.

Terugschroeven

Dus wat nu? Hoe bouwen we een Linux-gebaseerd, mobiel systeem van vrije en open source-software die we daadwerkelijk kunnen uitbrengen in een levensvatbare vorm? Daarvoor moeten we eerst de doelen terugschroeven. En flink ook. Voor een 1.0 geen app-store. Geen nieuwe SDK. Niet elke app herschrijven. Geen nieuwe containerformaten.

