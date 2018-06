Hoe open source CERN's deeltjesversneller verbetert

De Large Hadron Collider LHC, een 27 kilometer lange deeltjesversneller bij Genève onder de grond op de grens van Frankrijk en Zwitserland, is het waarschijnlijk best bekend om de ontdekking van het higgsboson, populair ook wel eens het Godsdeeltje genoemd. Het gebruikt supergeleidende magneten om deeltjes door de lange baan te sturen en wordt ondersteund door open source IT-systemen die ongeveer 60 petabytes aan data genereren. Ze zijn voor een groot deel gebouwd met open source cloudplatform Openstack.

Vergelijken met OS-community's

De Openstack-cloud ging bij CERN in productie in juli 2013, waarmee het lab een van de early adopters was. Het is nu opgeschaald naar 300.000 cores en dat is het soort grote, schaalbare, open source-cloudcomputing waardoor privébedrijven geïnteresseerd zijn geraakt en bijdrages leveren aan de code.

Tim Bell, chef van de compute & monitoring-groep van CERN, vertelt aan Computerworld hoe de technologiewereld een inhaalslag doormaakt op het open, samenwerkende model die wetenschappers al decennia gebruiken. "Het is interessant om internationale samenwerkingsverbanden als de LHC en gekoppelde experimenten te vergelijken met open source community's", zegt hij. "Bij CERN hebben we 13.000 natuurkundigen uit 100 verschillende landen die samen grote problemen oplossen en dat is een soortgelijke structuur als in open source: je hebt een gedeelde visie en je werk samen door consensus."

"Uiteindelijk willen mensen ruwweg dezelfde doelen bereiken en ze moeten samenwerken omdat deze problemen te groot zijn voor één persoon om op te lossen. Denk terug aan de komst van het web, dat begon met een idee dat groeide door een ecosysteem. Dat is volgens mij behoorlijk gelijk aan wat we zien bij veel open source projecten."

Bedrijven sluiten aan

Er zijn recentelijk situaties geweest waarbij CERN een technologie op schaal uitrolde en die binnen enkele maanden door een groot bedrijf werd opgepikt, en vice versa. Huawei zag bijvoorbeeld hoe CERN werk stak in het toevoegen van het herkennen van markten (zoals alle grote drie cloudspelers hebben) in Openstack, en sloten zich aan bij samenwerkingsverband CERN Openlab om hieraan te werken.

"Ze sloten zich aan zodat we met ze konden samenwerken, om deze functionaliteit te protypen, in de mainstream te brengen en upstream functionaliteit toe te voegen, zodat ze het kunnen uitrollen als deel van hun toolset", legt Bell uit. "Ze hebben dus baat bij het onderzoek en wij hebben baat bij hun assistentie met dat werk."

Grotere schaal

"Omdat we Openstack ongeveer vijf jaar geleden in productie namen, gebruikten we destijds tradionelere tools, het Puppet-uitrolmodel", herinnert Bell. "Sindsdien is de containerwereld ontstaan, maar we zagen geen goede reden om onze uitrol te herontwerpen. Maar nu zien we situaties waar mensen uitrol op grote schaal uitdokteren, op het soort schaal dat CERN nodig heeft of nog groter, en flexibelere Agile 2.0-tools."

CERN werkt verder samen met andere grootschalige wetenschappelijke projecten, zoals de Square Kilometre Array, een project om een model te maken van het universum van de Big Bang tot het heden. Als de SKA operationeel is, zal het zelfs meer data genereren dan CERN. Toen de twee organisaties met elkaar in gesprek gingen, kwamen ze erachter dat ze heel veel dezelfde eisen hadden, naast de voor de hand liggende als operaties op gigantische schaal.

Wensen & oplossingen

"Het is goed dat we een behoorlijk geavanceerde gebruikersgroep hebben, zodat we niet alleen requirements kunnen beschrijven, maar ook code kunnen bijdragen om het te implementeren", zegt Bell. "En het is een veel makkelijkere manier om te integreren: het is niet alleen een lijst van wensen, in sommige gevallen bedenken we ook oplossingen en verwerken we die samen met de designteams."