Waarom Microsoft Linux-innovatie een boost geeft

Is Microsoft het enige bedrijf die flink innoveert met Linux? Dat vroeg Jessie Frazelle zich hardop af. Frazelle is een grote naam in de Docker-ontwikkelaarswereld en later Google Cloud, en ze stelde deze vraag toen zij overstapte naar Microsoft. Het klonk misschien een beetje lomp en overdreven om een carrièreswitch zo aan te kondigen, maar het suggereerde wel dat het Microsoft niet alleen gaat voor een symbiose met Linux, maar dat het Linux met veel plezier omarmt en beter maakt.

In my opinion, Microsoft is the only place doing serious innovating with Linux, it's not even a contest, so I couldn't be more excited — jessie frazelle (@jessfraz)6 September 2017

Nee, we praten hier niet over het beschikbaar maken van SQL Server voor Linux. Microsoft moet wel echt wat toevoegen aan het systeem om het als geheel beter te maken. Gelukkig lijkt het erop dat dat ook echt gebeurt.

Ondanks deze uitspraak is Microsoft nog steeds geen Linux innovator

Microsoft is natuurlijk al een tijdje niet meer de demonische heerser van propriëtaire software die het vroeger was. De boze Ballmer-dagen liggen al lang en breed achter ons en we leven nu in een cloud-eet-cloud-wereld waarin Microsoft het zich niet kan permitteren z'n software niet aan te bieden op Linux en actief bij te dragen aan open source projecten.

Maar hiermee kun je Frazelle's "innovatie"-uitspraak niet rechtvaardigen, waarin zij zegt dat Linux-innovatie mijlenver achter ligt op wat Microsoft allemaal toevoegt aan het systeem. De realiteit is dat Microsoft, op hard ze ook focussen op open source, nog niet eens in de top 30 staat in de lijst van top contributors aan de Linux kernel volgens Linux Foundation's recentste rapport.

Wij spraken met het hoofd van de Linux Foundation, Jim Zemlin, en vroegen hem op welke plaats Microsoft is te vinden, dat bleek de 47e plaats te zijn. Microsoft heeft zich vorig jaar aangesloten als platinum lid, maar dat is niet echt innovatie en hetzelfde geldt voor de projecten die Microsoft in z'n Linux Foundation persbericht naar buiten bracht:

"Het bedrijf bracht een open source .Net Core 1.0 uit voor Linux; in samenwerking met Canonical werd Ubuntu naar Windows 10 gebracht; samen met FreeBSD werd een image voor Azure uitgebracht; Xamarin werd overgenomen en open source gemaakt. Daarnaast werkt Microsoft samen met bedrijven als Red Hat, SUSE en anderen om hun oplossingen te gebruiken in onze producten."

Deze toevoegingen zijn goed bruikbaar, maar niet echt innovatief. Maar dat betekent niet dat Microsoft niet innovatief is rondom Linux.