3 open source machine learning-projecten

Je denkt bij machine learning al snel aan veelgebruikte frameworks TensorFlow van Google of een oude bekende als Scikit-learn. Maar het veld is veel diverser en we zien nuttige innovaties bij verschillende open source-ontwikkelaars. Drie van zulke projecten maken machine learning sneller, schaalbaarder en makkelijker te gebruiken.

Zo brengen PyTorch en Apache MXNet - we gaan op allebei in dit artikel dieper in - GPU-ondersteuning naar machine learning en deep learning in Python. De derde, Smile, belooft snelheid, gemak en een uitgebreide bibliotheek van algoritmes voor Java-ontwikkelaars. Hieronder volgen de details:

PyTorch 0.2.0

Pythonista's hebben met gemak het breedste aanbod aan machine learning-library's. PyTorch is een deep learning tensor-library met GPU-acceleratie en is in de eerste plaats gebouwd voor het Python-ecosysteem.

Veel van zijn functies kunnen wiskundepakketten als NumPy aanvullen of zelfs vervangen. Het kan de multiprocessing van Python gebruiken om geheugen te delen voor PyTorch-jobs. Maar het pakket is vooral bedoeld voor deep learning en machine learning, met features als het aanpassen van een bestaand neuraal netwerk, zonder opnieuw te hoeven beginnen.

Met 0.2.0 is er een grote architectonische wijziging: Distributed PyTorch. Hiermee kunnen tensors geschaald en gedistribueerd worden naar meerdere machines om sneller te kunnen verwerken. Er zijn verschillende backends te selecteren om een model te kunnen gebruiken dat pas bij jouw netwerktopologie of infrastructuur. De library Gloo bijvoorbeeld, kan Nvidia's GPUDirect-interconnect gebruiken voor snelle doorvoer tussen GPU's op verschillende machines.