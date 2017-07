Het internet in de ruimte is er al (zo'n beetje)

Het klinkt als sciencefiction: internet voor buiten onze planeet - vooral als je bedenkt dat we nog genoeg netwerkproblemen hebben op Aarde - maar er wordt serieus werk mee verricht. Over een jaar of twintig moeten er astronauten op Mars lopen en tegen die tijd willen onderzoekers een communicatiemiddel hebben om sneller en meer data naar de Aarde te verzenden. Goed nieuws: daar wordt niet alleen aan gewerkt, een deel van de backbone is er zelfs al.

Internet, maar dan anders

Het ruimtekarretje Pathfinder dat in de jaren 90 vanaf Mars data terugseinde naar de Aarde deed dat met maximaal ongeveer 11 Kbps, zo meldde NASA destijds. Maar daar zijn wel oplossingen voor te verzinnen. Interplanetary Internet moet de officiële oplossing zijn en een van de plannen is om bestaande protocollen en uitwisselingstactieken te herzien om de serie beperkingen die je op Aarde niet hebt te overwinnen. MITRE heeft om dit te bereiken in de jaren 90 al de werkgroep InterPlanetary Networking Special Interest Group (IPNSIG) opgericht.

Vinton Cerf begon daarmee toen TCP/IP een kwart eeuw bestond. Hij vroeg zich af: "Wat hebben we over nog eens 25 jaar nodig?" De hele architectuur van internet leent zich niet voor dataverkeer à la internet, bijvoorbeeld de constante tweewegcommunicatie van TCP of zelfs zoiets als DNS-lookups. De reis van data heen en terug duurt simpelweg te lang om op dezelfde manier te kunnen communiceren.

Problemen

Dat heeft twee oorzaken, zo legt Cerf uit in onderstaande TED-talk. De eerste is dat de afstand simpelweg te groot is. Het dichtstbij is Mars nog steeds 57 miljoen kilometer van ons verwijderd en op z'n verst 401 miljoen km. Afhankelijk van de locatie van Mars ten opzichte van de Aarde is dat een afstand van bijna vier lichtminuten, tot zo'n 24 lichtminuten. "De snelheid van het licht is niet snel genoeg voor TCP", zegt Cerf. Tijdens de landing van Curiosity was die vertraging zo'n 13 minuten.

Het tweede probleem is de rotatie van planeten. "Ze hebben nog niets uitgevonden om dat te stoppen", grapt Cerf. Als het basisstation zich aan de andere kant van de bol bevindt, kan het signaal op dat moment (zo'n twaalf uur lang) niet worden verwerkt. Dat is al aangepakt met een onderdeel van het project, het Delay and Disruption Tolerant Network (DTN) dat verschillende schotels verspreid op onze planeet om het rotatieprobleem, tenminste aan onze kant hier, op te lossen.

Cerf licht de ideeën van het interplanetair internet toe.