Google wil je telefoon dood hebben

Mobiele telefonie zoals we het kennen verdwijnt - en dat is goed.

Het bedrijf zou het niet toegeven en ze zullen het niet op prijs stellen dat ik het benadruk, want Google moet nog steeds samenwerken met telefoonmakers en providers die Android-toestellen verkopen. We komen in een post-telefoonwereld terecht met betere spraakkwaliteit, sterkere beveiliging en superieure telefoniediensten waardoor we de communicatie-apps van vandaag niet gaan missen.

iPhone: drie in één

Je hebt wellicht her en der iets gelezen over het tienjarige jubileum van de iPhone. Die werd eind juni 2007 gepresenteerd en bracht het smartphonetijdperk in een stroomversnelling en dat is een goed moment om even stil te staan bij de evolutie ervan en wat we nu en straks precies aan de smartphone hebben.

De iPhone was volgens Steve Jobs eigenlijk drie revolutionaire producten in één: een iPod, een mobiele telefoon en een internetcommunicatie-apparaat. Jobs' omschrijving was niet meteen duidelijk; Apple had het niet over de App Store en Jobs stelde dat het apparaat OS X draaide. Inmiddels hebben we een duidelijk beeld van wat een smartphone is.

De iPod en het communicatieapparaat van Jobs' omschrijving zijn simpelweg apps. Duizenden applicaties spelen muziek en zorgen voor communicatie via de internetverbinding. Er zijn 2,2 miljoen apps in de App Store die allerlei verschillende functionaliteiten ontsluiten en een smartphone is daarom eigenlijk twee dingen: een telefoon en een computer.

Computer op zak

Het telefoniegedeelte gebruikt mobiele netwerken om telefoontjes en sms'jes af te handelen en het computergedeelte heeft een besturingssysteem, apps en kan verbinden via wifi of een mobiele breedbandverbinding. Maar net als dat de 'computer' is opgegaan in de smartphone, geldt dat ook voor tal van andere functionaliteiten en apparaten, zoals de digitale camera, mediaspeler, radio, e-reader, rekenmachine, scanner, GPS, kompas, zaklamp, spelcomputertje, wekker, klok, adresboek en talloze andere functies, en uiteindelijk verdwijnt is ook het aparte telefoondeel erin verdwenen.

Dat de telefoon verdwijnt, zie je al jaren in de apps die sms hebben vervangen en inmiddels bellen ook passeren. Niet verwonderlijk, want de kwaliteit is hoger en de kosten zijn niet zo absurd hoog omdat je via de globale dataverbinding gaat. De enige reden dat de 'telefoon' in de smartphone nog bestaat is omdat het telefonie in de regel betrouwbaarder is en een betere spraakkwaliteit oplevert dan veel internetbel-apps.

Project Fi

Maar daar is vooruitgang in te merken en de dagen van bellen via het oude telefonienetwerk in plaats van via de internetverbinding zijn geteld. En Google werk eraan om dit proces te versnellen. Onlangs kondigde het bedrijf aan dat de G Suite (apps als Documenten en Gmail) compatibel is met het nu nog uitsluitend Amerikaanse Project Fi.

Dat is mooi voor MKB's en kleine afdelingen in dat land, maar het is (nog) niet klaar voor enterprise-inzet. Het is namelijk beperkt tot zes gebruikers, maar deze zet geeft aan dat er in de toekomst bedrijfsbrede ondersteuning voor Fi in combinatie met G Suite wordt toegevoegd. Project Fi is Googl'e virtuele mobiele netwerkprovider (MVNO) die is ingezet op een aantal Amerikaanse netwerken. Google richt zich op een eind aan internationale roamingkosten, waardoor het voor de hand ligt dat Fi buiten de VS moet worden ingezet.

