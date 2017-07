Wat is decentralisatie van het web?

Mozilla looft samen met de NSF (de organisatie die met NSFnet het internet groot maakte) een prijs uit van twee miljoen dollar voor mensen die een praktische oplossing hebben om het web te decentraliseren.

Ondertussen lees je steeds meer over de langverwachte opkomst van gedistribueerde opslag en verwerking van onder meer sensortelemetrie; decentralisatie van wat we momenteel met de cloud doen. Daarom horen we steeds vaker de vraag wat decentralisatie van het web eigenlijk inhoudt.

Droom in duigen

Oorspronkelijk was het basisidee van het web, dé toepassing van internet, vrije toegang tot informatie. Het web was aanvankelijk een manier voor wetenschappelijke instituten om snel en efficiënt informatie uit te wisselen via gekoppelde netwerken en documenten die naar elkaar verwezen. Het idee van vrije informatiegaring is een fundamenteel issue, onder meer voor webvader Tim Berners-Lee, die de browser precies voor dit doel ontwikkelde.

Berners-Lee over de crisis van nu: de barrières die worden opgeworpen door overheden en bedrijven verkleinen kennisdeling en veroorzaken sociale ongelijkheid.

De laatste jaren is steeds pijnlijker duidelijk geworden dat die originele droom in duigen is gevallen. Gebruikers worden gemonitord door alles van adverteerders tot criminelen. Informatie wordt gescheiden in silo's van bepaalde diensten en aanbieders, zodat het alleen toegankelijk is voor diens gebruikers. Er wordt censuur toegepast door overheden en burgers worden gevolgd online. We worden zelfs gemanipuleerd door bedrijven als Cambridge Analytica die sociale netwerkdata inzetten om de publieke opinie - met succes - te beïnvloeden.

Naar de roots van internet

Dat moet anders. Berners-Lee, NSF, Mozilla en vele anderen willen dat we terugkeren naar de tijd waar het web stond voor vrije informatie-uitwisseling. Informatie kan niet vrij zijn als de informatiebronnen worden beheerd door overheden, adverteerders, uitgevers, sociale netwerken en andere diensten op het web die de servers waarop wordt uitgewisseld beheren. Kortom, we moeten weg van het idee van centrale servers.

Edward Snowden over de noodzaak voor een ander web.

Hierna: Tot zover de principes erachter. Hoe gaan we het technisch doen?