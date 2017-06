Wat is Edge Computing eigenlijk?

De netwerkedge verwijst naar het uiterste punt van het netwerk: de clients. Edge Computing verwijst naar het werk dat op deze apparaten wordt uitgevoerd. Specifiek gaat het dan tegenwoordig meestal over IoT-apparaten die sensorinformatie niet per se naar de cloud versturen, maar de telemetrie op het apparaat zelf verwerken. Dat klinkt als een klein verschil, maar het heeft enorme netwerkgevolgen.

Weg van de server

Het idee lijkt dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat we hier onlangs benoemden: de moderne incarnatie van de thin client, waarbij vrijwel al het rekenwerk op centrale servers wordt uitgevoerd. In het cloudmodel worden intelligente taken op servers uitgevoerd om vervolgens door te geven aan de domme apparaten die erop inprikken. Bij Edge verschuift dat werk meer naar de clients.

Toch hoeven Edge en Cloud geen tegengestelde begrippen te zijn. Bij Edge Computing draait het niet zozeer om intelligentie op het apparaat zelf, maar om zo dicht mogelijk bij de brondata te werken. Dat betekent niet alleen dat dit opties biedt voor dataminimalisatie - ruwe brondata hoeft niet allemaal naar de cloud te worden verscheept - maar ook voor zeer krachtig gedistribueerde systemen.

Krachtige distributie

In plaats van het model waarbij clients inprikken op een server, verbinden duizenden clients met elkaar om allemaal stukjes van het werk te verrichten. De droom van Edge Computing is dat miljoenen IoT-apparaten samen een massaal intelligent netwerk vormen die taken verricht die je nu alleen in een enorm datacenter ziet. En dat is wél heel anders dan de cloudmodellen van nu.

In het netwerkmodel dat momenteel het meest voor de hand ligt, heb je een combinatie van Edge en Cloud: gedistribueerde systemen verwerken data op de apparaten zelf en sturen de resultaten door naar de cloud waar het wordt opgeslagen of analyse wordt uitgevoerd die (nog) niet mogelijk is binnen gedistribueerde systemen.

Einde aan cloud?

Gedistribueerde systemen zijn de toekomst, simpelweg omdat we de wereld momenteel aan het volladen zijn met genetwerkte apparaten. Denk bijvoorbeeld aan miljoenen thermostaten die samenwerken aan klimaatmodellen of genetwerkte auto's die samen verkeersinformatie zelf analyseren in plaats van dit van servers te trekken. Dat levert een enorme backhaul aan data op naar centrale servers en alleen om die reden al is het logischer om werk te versplinteren over al die genetwerkte apparaten zelf.

Eigenlijk is dit het oude idee van Grid Computing in een modern IoT-jasje. Ook vraag je je wellicht af wat het verschil dan is met Fog Computing, wat je de laatste jaren ook tegenkomt. Nou, dat is er niet. Het is allemaal hetzelfde concept en hoewel er Fog Computintg-conferenties zijn geweest, hoorden we het afgelopen jaar de term Edge regelmatig vallen bij netwerkspecialisten en leveranciers en dat lijkt de algemeen geaccepteerde terminologie te zijn geworden van dit idee.