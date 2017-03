FAQ: Wat is 802.11ay draadloze technologie?

Hier geven we kort en bondig de belangrijkste antwoorden op je vragen hierover.

Alweer een nieuwe 802.11iets, ik houd het niet meer bij.

Vandaar deze FAQ. Beschouw 802.11ay eerder als een verbetering van 11ad in de vrije 60 GHz-band. Het zou een natuurlijk aanvoelende upgrade moeten zijn. En het kan de moeite waard zijn gezien de potentiële snelheidsverbetering en grotere bereik van het netwerk.

Wat is dan het verschil tussen ad en ay?

De standaard 802.11ad werd in 2012 gepubliceerd en de technologie geeft apparaten toegang tot de vrije en relatief schone 60 GHz band voor multimediastreaming, VR-verbindingen, draadloze verbindingen tussen computer en monitor en andere apparaten die binnen een afstand van tien meter blijven. Het wordt toegepast door chipmakers als Intel, Peraso en Qualcomm en leveranciers als Dell, TP-Link en Netgear. Maar ook door leveranciers van routers en access points. De Wi-Fi Alliance heeft een WiGig-certificatieprogramma voor leveranciers en de eerste 11ad-apparaten op de markt hadden over het algemeen ondersteuning voor datatransmissies van 4,6Gbps - veel sneller dan 802.11n en 802.11ac, maar beperkt in radius en niet in staat door vaste objecten te gaan.

De backwards compatibele 802.11ay is bedoeld om veel hogere snelheden te bereiken. Dat moet in eerste instantie leiden tot een transmissieratio van 20 tot 30Gbps en een bereik van 10 tot 30 meter als de verbinding wordt gelegd tussen twee apparaten met 11ay. Als kanaalbundeling, MIMO en andere mogelijkheden worden benut dan komt de snelheid tot bijna 200Gbps en kunnen afstanden worden overbrugd tot aan 300 meter, zeggen de spelers in de markt.

11ay zou tevens breder kunnen worden ingezet en op meer apparaten beschikbaar komen vergeleken met 11ad. De nieuwe standaard is flexibeler door meer parameters in kanaalbundeling, MIMO en features op MAC-niveau, volgens Brad Lynch, hoofd van productontwikkeling bij Peraso Technologies, dat al gecertificeerde 11ad-chipsets op de markt heeft gebracht en zich nu klaarmaakt voor 11ay.

Overigens, verwar 802.11ay niet met 802.11ax, dat gebruik maakt van de 2,5 en 5 GHz-banden.

Waar zal 11ay voor worden gebruikt?

We moeten nog afwachten hoe snel de hoge snelheden van 11ay echt nodig zijn voor intern gebruik, nu 802.11ac al redelijk robuust is. Maar Lynch zegt dat als 11ad het niet voor je is vanwege de afstandslimiet "11ay dan wel de technologie kan zijn die je zal verlossen van die Ethernetkabel - je hoeft niet langer Ethernetkabels te leggen naar elk bureau....er is genoeg bandbreedte in 11ay."

De meeste mensen die we spraken over 11ay waren enthousiaster over het potentieel als snelle backhaultechnologie in de publieke buitenruimte, vooral voor buitenstedelijk gebied waar het te duur is om glasvezel uit te rollen. "Ik verwacht meer van 11ad en 11ay voor backhaul op bijvoorbeeld studentencampussen en (buiten)stedelijke netwerken - vooropgesteld dat het een bruikbare radius heeft", zegt Claus Hetting van Hetting Consulting en voorzitter van het Wi-Fi Now-event.

Maar het is mogelijk dat 11ay een rol kan vinden in de interne mesh- en backbonenetwerken of in andere toepassingen als het verbinden van VR-headsets of het verbinden van cloudapplicaties die weinig latency behoeven. "Ik geloof dat er uiteindelijk grootzakelijke applicaties zullen zijn die hiervan gebruik zullen maken - maar dat zal waarschijnlijk nog wel enige jaren duren omdat we dadelijk 802.11ax hebben en omdat er nog steeds veel 5 GHz-band beschikbaar is voor die toepassingen, en 11ac natuurlijk."

Aan de kant van de consument is de trend van de laatste jaren alle kabels te vervangen door draadloze verbindingen, dus 802.ay als een vervanger voor HDMI en USB zou "een mooie oplossing" zijn, zegt Bernd Jungbluth, test-engineer bij laboratorium TüV Rheinland. "Het maakt meer apparatuur intuïtief" zoals Bluetooth en NFC al hebben gedaan bij bepaalde toepassingen.

Wanneer wordt 11ay realiteit?

De taakgroep die zich buigt over 802.11ay heeft zijn eerste bijeenkomst gehad in 2015 en de spec heeft afgelopen januari pas zijn Draft 0.1-stadium bereikt. Maar verwacht wordt dat Draft 1.0 al aankomende juli wordt bereikt, volgens de IEEE-taakgroep. Als dat is gebeurd dan kunnen we de eerste 11ay-producten nog voor de zomer van volgend jaar verwachten, zoals ook bij andere standaarden niet eerst is afgewacht totdat de technologie officieel tot standaard is benoemd.

Wie zit achter 11ay?

De IEEE-taskforce die het werk aan 11ay leidt telt vertegenwoordigers van Huawei, Intel, LG Electronics en Teradyne. Vertegenwoordigers van andere bedrijven, zoals Ericsson, Sony, Qualcomm, Panasonic en Peraso hebben ook bijeenkomsten bijgewoond.

De groep stelt zijn doel als volgt: "Task Group ay zal een verbetering ontwikkelen die de gestandaardiseerde veranderingen omschrijft aan zowel de IEEE 802.11 physical layers (PHY) als de IEEE 802.11 medium access control layer (MAC) dat zeker één operationele modus mogelijk maakt dat een maximale doorvoer kent van minimaal 20 gigabits per seconde (gemeten aan de MAC-toegangspoort), terwijl het de energie-efficiëntie per station in stand houdt of zelfs verbetert. Deze verbetering zal tevens de werking omschrijven voor vrijgestelde banden boven 45 GHz terwijl het backwards compatibel is met oudere multigigabit-stations (gedefinieerd door IEEE 802.11ad-2012) dat gebruik maakt van dezelfde band."