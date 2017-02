3 nieuwe technologieën die internet fors versnellen

Breedbandinternet heeft ons al ongekende mogelijkheden gebracht voor onder meer handel, delen van kennis, burgerlijke participatie en open leren, maar dat is nog maar het begin van wat mogelijk is. Er zijn verschillende nieuwe technologieën die worden uitgerold of waar aan wordt gewerkt, waaronder een nieuwe Docsis-specificatie en 5G, waardoor breedband met minder dan 100 ms latency voor iedere eindgebruiker beschikbaar wordt.

Meer behoefte dan beschikbaar is

Volgens een recent rapport van Akamai (PDF) is de gemiddelde verbindingssnelheid wereldwijd nu 6,3 Mbps. Dat klinkt goed, totdat je HD-video's downloadt of muziek streamt, terwijl je een website bezoekt of praat over Skype. Met andere woorden, dagelijkse bezigheden van een huishouden dat aan internet is aangesloten kunnen die gemiddelde verbindingssnelheid ruimschoots passeren.

Dat cijfer is een gemiddelde, Nederland ligt daar bijvoorbeeld met 17,3 Mbps boven, maar we staan wereldwijd op de negende plaats. Zuid-Korea staat bovenaan met een snelheid van 26,3 Mbps op IPv4-verbindingen. De meeste landen doen het echter met een snelheid van rond de vier megabit per seconde om wereldwijd op een gemiddelde van ongeveer zes te komen.

In de middeleeuwen

Dat is prima voor beginnende online economische activiteiten en kennisdeling - waar we in deze regio aan het eind van de vorige eeuw een begin mee maakten. Maar het is onvoldoende om te doen wat de meeste mensen tegenwoordig online willen doen en ruim onvoldoende voor wat we van plan zijn. In vergelijking met wat we hopen te bereiken, zit internet nog steeds in zijn middeleeuwen.

De kern van internet - netwerken van backboneproviders en ISP's - is al snel. Core-routers verstouwen data met 100 Gbps-interconnects en met 200 Gbps switches kunnen ook datacenters in één rack gebruik maken van een netwerkcapaciteit van 16 Tbps met een latency van minder dan 90 nanoseconden. Netwerkproviders als Mellanox, Juniper en Cisco zorgen dat klanten meer terabits per seconde kunnen verwerken. De bottleneck is het stuk naar de afnemer toe, wat we in de telecomsector de last mile noemen.

Adoptiegraad hoog in Nederland

De uitrol van hogere snelheidstechnologieën als 4G en fiber to the home (FTTH) loopt hier op schema. In Nederland is de verbindingssnelheid ten opzichte van 2015 met 11 procent toegenomen en is 65 procent van de gebruikte breedbandverbindingen hoger dan 10 Mbps, een toename van 8,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor snelheden van hoger dan 15 Mbps is de adoptiegraad zelfs 41 procent. Daarmee is Nederland andere Europese landen voorbij gestreefd; in 2015 stond Zwitserland nog aan de top.

Maar 'internet' is geen enkele entiteit. Het is een netwerk van netwerken en de snelheid is maar zo goed als die van de buren als het gaat om beschikbare bandbreedte en latency. Zeekabels leveren 40 Tbps (tachtig procent van de transatlantische kabels is overigens dark fiber, ongeactiveerde lijnen) en voeren op die snelheid door aan backbonecentra van bijvoorbeeld de AMS-IX.

Aan die Tbps'en heb je als eindgebruiker niet veel als de backbone van de ISP een lagere capaciteit heeft, de gebruikte last mile-techniek die snelheid niet kan verwerken of je router dat simpelweg niet ondersteunt. Verder zijn er zoveel meer factoren van invloed op de eindgebruiker, zoals clients, applicaties, bekabeling, et cetera.

