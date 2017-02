Nieuwe Ethernet-standaarden veranderen je netwerk

In het verleden ging het ontwerpen van nieuwe Ethernet-standaarden vooral om snelheid, omdat moderne netwerken en datacenters hogere doorvoersnelheden vereisten. Langzaam kwamen we bij toepassingen die de originele ontwikkelaars niet zagen aankomen, wat leidde tot een breder Ethernet-ecosysteem (denk specificaties voor PoE, energiezuinigheid, flowcontrol en meer).

Nieuwe eisen

Vandaag de dag zijn er andere toepassingen van netwerktechnologie, die nieuwe Ethernet-versies nodig hebben. De specifieke eisen die de toepassing nodig heeft, gaan een grotere rol spelen. De Ethernet-roadmap van IEEE gaat uit van bestaande datasnelheden en nieuwe eigenschappen die tegemoetkomen aan de eisen van verschillende toepassingen.

Factoren om rekening mee te houden zijn onder meer: afstand, omgevingsomstandigheden, aanschaf- versus operationele kosten, duurzaamheid versus snel uitrollen, gebruiksgemak en flexibiliteit, recyclen van fysieke infrastructuren en zelfs de lengte en het gewicht van de bekabeling. Door alles van industriële processen tot slimme auto's wordt je leven, productiviteit en zelfs fysieke veiligheid steeds meer bepaald door Ethernet-toepassingen.

Automotive-ethernet

Twee nieuwe specificaties illustreren die toepassingsgerichte aanpak voor de automotive sector, die lichtgewicht bekabeling vereist die ook robuust is, omdat auto's met verschillende omgevingsomstandigheden te maken krijgen. De standaarden IEEE 802.3bw-2015 100BASE-T1 en IEEE 802.3bp-2016 1000BASE-T1 zorgen voor 100 Mbps en 1000 Mbps Ethernet over een enkele dubbeldraad koperkabel in een slimme auto. Dat is nodig omdat er steeds meer intelligentie in voertuigen wordt verwerkt.

Hoe meer verbonden apparaten er in voertuigontwerpen worden opgenomen, hoe waardevoller het wordt voor automotive om een homogene netwerkarchitectuur fysiek in de auto zelf te hebben. Ethernet voorziet in die behoefte. Er is veel enthousiasme in deze hoek en de discussie in de sector gaat nu al over wat de volgende stap is voor automotive-Ethernet.

Lagere kosten, grotere afstanden

Het klinkt misschien raar, maar die toekomst gaat om zowel hogere als lagere snelheden. De duurste en energiegevoelige apparaten, die niet veel data hoeven te verzenden, hebben wellicht baat bij een 10 Mbps dubbeldraad-specificatie. Aan de andere kant hebben sensors en resources die autonome, zelfrijdende systemen aansturen bandbreedtes nodig die mogelijk voorbij 1 Gbps gaan. De IEEE 802.3 10 Mb/s Single Twisted Pair Ethernet Study Group gaat verder met dat idee en werkt aan een Ethernet-protocol dat voor een langere kostprijs een langere afstand overbrugt voor toepassingen als automatisering en automotive.

Hierna: Nieuwe Ethernet-specificaties voor meer stroom en lichtere bekabeling - tegen een lagere kostprijs.