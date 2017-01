Hier moet je op letten als je AV-oplossingen implementeert

Bij het bouwen en inrichten van een studio, editsuites en opslag wordt er door veel mensen binnen het bedrijf meestal als eerste gesproken over de computers, camera's en software die gebruikt moeten gaan worden. Als IT'er is het jouw taak mensen erop te wijzen dat men vooral de huidige netwerkinfrastructuur niet moet vergeten.

Wat is/wordt de workflow van de kersverse editors? Werken ze lokaal (met externe harde schijven) of gaat men voor een SAN? Misschien is er budget voor een offsite-oplossing als Avid ISIS? Wat betekent de inzet van een SAN voor je backup-regels?

Wordt er live gestreamed of produceert men losstaande videos die op gezette momenten moeten worden ge-upload naar een externe partij?

Audiovisuele applicaties in je netwerk Er komen steeds meer audiovisuele applicaties zoals videoconferencing-tools op je netwerk. Is je netwerk daarop voorbereid? Op ISEeurope in de RAI in Amsterdam krijg je een goed overzicht van wat er allemaal te gebeuren staat en hoe je je erop voorbereidt. De beurs staat helemaal in het teken van de versmelting van AV en IT. Registreer je direct.

Opslag

Zelfs als men kiest voor het lokaal produceren en bewerken van video (via externe schijven) zal je uiteindelijk toch rekening moeten houden met de opslag van afgeronde projecten. De kans is groot dat deze niet op externe harde schijven blijven staan maar uiteindelijk een plekje krijgen op je netwerk. Ga je voor een dedicated NAS of komt deze data samen met de data van andere medewerkers op dezelfde netwerkschijf terecht?

SAN

Houd er rekening mee dat als er gekozen wordt voor een SAN-oplossing je netwerk hier goed voor is ingericht. Het is waarschijnlijk een open deur maar zorg ervoor dat je SAN en de edit suites op een dedicated netwerk (of VLAN) draaien. Zo voorkom je dat bewerken van video een onstabiele aangelegenheid wordt. Het iSCSI-protocol kan veel hebben, maar het is erg frustrerend voor editors als zij tijdens het editen te maken krijgen met framedrops, onstabiliteit of onnodig moeten wachten, zeker als er een deadline in hun nekken hijgt.

Backups

Het back-uppen van je data krijgt een nieuwe dimensie als je met video-data aan de slag gaat. Het zou zomaar kunnen dat de ruwe videodata van een project al net zoveel data in beslag neemt als alle andere data op je netwerk. Daarom is het wellicht verstandig om, naast een dedicated netwerk, ook een dedicated backup-oplossing te hebben voor je video-SAN.

Afhangend van het vrijgemaakte budget kan je kijken of je voor een SAN-NAS (on- of offsite)-backup, kan gaan of dat je met disk arrays en/of (remote) tapes (of de cloud) gaat werken. De snelste optie is het maken van lokale SAN-snapshots en deze vervolgens wegschrijven op Tape. Het maken van snapshots kan zo gebeurd zijn als je je configuratie (en je snapshot-firmware) goed op orde hebt. Zodra de snapshot gemaakt is kan je deze mounten op de backup-server en kan deze z'n werk doen. Een mooie bijkomstigheid is dat als er een backup terug gezet moet worden. Dit zeer snel gedaan kan worden vanaf de snapshot. Erg handig als er weer eens een deadline voor de deur staat.

ISEeurope in de RAI in Amsterdam is een gigantische beurs voor AV, die helemaal in het teken staat van de versmelting van AV en IT.