Ethernet is weer booming business

In het datacenter heeft de netwerktechnologie een goed jaar: voor het eerst in vijf jaar was er het afgelopen kwartaal een omzetgroei, en het aantal 100 Gbps-Ethernetpoorten dat werd verkocht is meer dan verdubbeld, zo staat te lezen in een onderzoeksrapport van de Dell'Oro Group. De groei van 16 procent in de switching-business is "te danken aan hoge tier-cloudbedrijven als Amazon, Google, Microsoft en Facebook, maar ook grootzakelijke klanten", zegt Sameh Boujelbene van het telcomonderzoeksbureau.

Groei van backbone

Ook researchfirma IDC monitort de Ethernetmarkt en ziet dat de switchmarkt in het eerste kwartaal met 10,9 procentpunten is gegroeid. De afgelopen twee jaar was daar al een groei opgemerkt van 3,5 procentpunten tussen de eerste kwartalen van 2016 en 2017. De groei van het eerste kwartaal van dit jaar was daarnaast groter dan de volledige groei over 2017.

"Er zijn twee overkoepelende trends die bijdragen aan de groei", schrijft netwerkchef Rohit Mehra in het rapport van IDC. "De opkomst van softwaregebaseerde intelligente netwerken heeft de intrinsieke waarde van netwerktechnologie verhoogd en ook de druk van grote bedrijven, hyperscalers en dienstverleners om sneller te kunnen switchen voor cloud-uitrol [is een factor]."

100 Gbps wordt norm

Een van de interessante trends voor de sector is de migratie naar 100 Gbps-Ethernet. "In 2016 werden er ongeveer een miljoen 100G-poorten verscheept, maar dit jaar verwachten we uit te komen op zo'n twaalf miljoen", aldus Boujelbene. "Hyperscalers hebben de markt op gang gebracht, maar grote bedrijven kijken ook steeds meer naar de prijs/prestatie-verhouding die 100 Gbps met zich meebrengt."

Cisco vindt dat ook. "Omdat meer data van de dichtere netwerkrand wordt doorgevoerd, zijn er meer high-speed poorten nodig en dat zorgt voor een upgrade van de backbone", zegt Roland Acra van Cisco's Data Center Business Group. "We zien die behoefte vooral van financiële klanten en klanten op beursvloeren, die bandbreedte en snelheid nodig hebben."

25 Gbps-segment

Terwijl 100 Gbps toeneemt in populariteit, groeit ook een ander segment. 25 Gbps zag een omzetgroei van 176 procent en een groei in het aantal verscheepte poorten van maar liefst 359 procent, zo becijferde ICD. Die opkomst is grotendeels te danken aan de eisen van servertoegangspoorten in het datacenter.