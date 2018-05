Programmeerbare netwerken veranderen de werkwijze van netwerk engineers

"Het hele concept van engineers die moeten 'omscholen' is een hot topic geworden de afgelopen vier of vijf jaar. Het is goed om te zien dat engineers dit nu zelf ook doorhebben en zelf oppakken," zegt Zeus Kerravala, oprichter van ZK research.

Kerravala heeft een panel opgericht waarin verschillende netwerkprofessionals zich bezighouden met de onderwerpen "omscholing, programmeren en carrière".

De term "digitale transformatie" valt de laatste tijd steeds vaker en dwingt bedrijven steeds sneller te schakelen en netwerk engineers spelen daar ook een grote rol in.

"Als je kijkt naar de vele digitale building blocks (denk aan IoT, mobility en cloud) zijn deze allemaal sterk netwerk afhankelijk. Een bedrijf moet agile zijn, maar het is slecht zo agile als het minst agile onderdeel en dat is meestal het netwerk," zegt Kerravala.

Het moderniseren van netwerken om ze zo snel te maken als de andere onderdelen binnen het bedrijf. Dat betekent dat je zal moeten 'switchen' naar Software Defined Networking. Deze manier van werken ontkoppelt de controle en packet-forwarding-onderdelen. Daarnaast kan het netwerken ook rechtstreeks met applicaties laten "praten" via APIs in tegenstelling tot alles moeten regelen via de command line.

Een andere karakteristiek van een gemoderniseerde netwerkinfrastructuur is dat het mooi aansluit op de DevOps software ontwikkelingsmethodologie.. "Dit hele DevOps-concept is gebouwd op het snel kunnen ontwikkelen en continu blijven innoveren. Dat zorgt er weer voor dat het netwerk meer agile moet en praktisch op commando moet worden bijgewerkt/aangepast," aldus Kerravala.

Grotere focus op software

Wat betekent dit allemaal voor netwerk engineers? Zij zullen innovatiever moeten zijn en een software first-mentaliteit moeten hebben.

"Zelfs als je geen programmeur of ontwikkelaar wordt, zal je wat programmeerskills moeten leren. Kam je met Ruby overweg? Hoe zit het met Python? Orchestration tools als Chef, Puppet en Ansible zijn een onderdeel van de toolkit van enterprise-ontwikkelaars en zullen ook een onderdeel moeten worden van van de toolkit van de network engineer."

Altus Consulting is getransformeerd van een hardware reseller naar een softwarebedrijf. Dat was hard nodig want het ging zeer slecht met het bedrijf. Het opzetten van een sofwaretak binnen de engineeringsafdeling heeft het bedrijf gered. "Wij zijn eigenlijk netwerk engineers en kunnen onze weg goed vinden in de command line. We moeten flink innoveren om te kunnen zijn waar we nu zijn en dat was erg moeilijk," aldus Jose Bogarin Solano, Chief Innovation Officer bij Altus.