4 dingen die je moet weten over Bluetooth 5

De recentste versie, Bluetooth 5, bevat enkele belangrijke verbeteringen - vooral op het gebied van energiezuinigheid. Het is nu niet meer zonder decimaal, dus Bluetooth 5 in plaats van 5.0 en ook het label LE (als in BLE) is komen te vervallen. Wat vroeger Low Energy was als apart protocol zit nu standaard in de specificatie verwerkt.

De specificatie is dan ook gericht op de komende vloedgolf van internetverbonden apparaten (IoT) en in veel smartphones zit de nieuwe standaard al ingebouwd. Hier zijn vier dingen die je moet weten over versie 5.

1. Je hebt nieuwe hardware nodig

Je hebt straks nieuwe hardware nodig om de nieuwe features te gebruiken. Ja, de meeste vlaggenschepen van de mobiele industrie (Galaxy S8 van Samsung of iPhone 8 van Apple) zijn uitgerust met Bluetooth 5, maar dat is één van de twee verbindende kanten. Ook voor speakers, slimme apparaten, randapparatuur en meer heb je versie 5 nodig om deze features te kunnen benutten.

Het goede nieuws is dat het Bluetooth-protocol achterwaarts compatibel is, dus met een nieuwe smartphone kun je natuurlijk gewoon verbinden met een ouder apparaat. Dat geldt niet zozeer voor koptelefoons, autospeakers en andere apparatuur. Nieuwe sensorapparaten die specifiek gebruikmaken van Bluetooth 5's energiezuinige features zullen voorop lopen met die adoptie.

Leveranciers van andere apparaten die prima werken met eerdere versies mikken op een zo breed mogelijke gebruikersbasis, dus voor hen is het logischer om een eerdere versie te blijven gebruiken. Bluetooth 5-compatibele apparaten zullen daarom pas flink opkomen nadat telefoons, tablets en laptops op grote schaal de nieuwe specificatie ondersteunen.

2. Bereik i.p.v. snelheid

De specificatie zorgt ervoor dat voor bepaalde energiezuinige toepassing doorvoersnelheid kan worden geofferd ten faveure van een hoger bereik: tot op vier keer de afstand die mogelijk was met 4.2 LE met een maximum van 250 meter. Dat is overigens een theoretisch maximum. In de praktijk ligt dat door objecten en andere interferentie lager, maar nog steeds stukken hoger dan oudere Bluetooth-specificaties.

Dat bereik kun je ook niet constant op alle apparaten hebben, want ontwikkelaars kiezen er bewust voor of ze bandbreedte willen inruilen voor meer bereik. Het is een perfecte oplossing voor veel IoT-apparaten, omdat ze vaak kleinere pakketjes data versturen maar wel in iedere hoek van een grote ruimte of huis moeten kunnen komen.