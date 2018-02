4 vragen om te stellen voordat je SD-WAN uitrolt

In een notendop is Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) een manier om connectiviteit tussen verschillende locaties en/of verschillende protocollen te versimpelen. Lees hier een diepgravender artikel over hoe Software-Defined Networking netwerkbeheer evolueert. Features van een SD-WAN zijn meestal:

Het combineren van netwerkverbindingen tot één pool van capaciteit die beschikbaar komt voor alle applicaties en diensten.

Bandbreedte en connectiviteit is aangepast om tegemoet te komen aan de specifieke netwerkeisen van je diensten, locaties of gebruikers.

Centraal beheer en instellen van policy's zonder dat apparaten los te hoeven worden geconfigureerd.

Veel startups en techreuzen hebben een SD-WAN-productie, elk met een eigen idee van hoe de technologie moet werken en wat de oplossing voor bedrijven is. Maar met zoveel verschillende leveranciers en producten die allemaal verschillende dingen bieden, is het lastiger te worden om eentje te zoeken die voor jouw IT-omgeving geschikt is.

Er zijn drie manieren om SD-WAN-diensten te leveren: uitsluitend via internet, implementatie met een mix van MPLS en internet, of een wereldwijde SD-WAN waarbij de software is ingebouwd in een private cloudoplossing. Om te bepalen wat het geschiktst is voor jouw netwerk, hebben we hier vier vragen die je moet beantwoorden.

1. Heb je SD-WAN nodig met een netwerk, of simpelweg als router aan de edge?

Internetgebaseerde SD-WAN's verlagen de kosten en de complexiteit bij locaties en geven beter applicatiebeheer. Dat werkt dus goed voor bedrijven met meerdere kantoren in één regio, maar bedrijven die in meerdere landen actief zijn waarbij locaties zich op grote afstanden van elkaar bevinden, gaan prestatieproblemen ondervinden door hoge latency en de verscheidenheid aan verbindingen.

Een wereldwijde SD-WAN is een geïntegreerde oplossing die zich richt op hoe applicaties worden afgeleverd en niet op het aanschaffen van losse componenten. De totaalservice biedt SD-WAN aan voor een cloud-native privénetwerk met ingebouwde redundancy. Dat bespaart kosten ten opzichte van het hebben van meerdere MPLS-links of MPLS en internet. Omdat de technologie is gebouwd bovenop het bestaande netwerk is er geen noodzaak om hardware aan de edge te vervangen.

2. Moet je de connectiviteit voor regionale of wereldwijde uitrol regelen?

Als al je locaties zich in één regio verbinden met een kwalitatief sterke internetverbinding, is waarschijnlijk een internetgebaseerde SD-WAN-oplossing toereikend voor je wensen. Met zo'n uitrol kunnen bedrijven netwerkkosten verlagen en complexiteit verkleinen door MPLS-links te vervangen voor breedband.

Maar door internet als je WAN-backbone te gebruiken kun je niet goed omgaan met prestatieproblemen elders op de wereld. Dat komt omdat je bij een internetverbinding te maken krijgt met variabele latency en pakketverlies door congestieproblemen. Deze problemen worden erger en onvoorspelbaarder als je met grote afstanden te maken krijgt.