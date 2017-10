Internetjubileum: de eerste netwerkcrash

"Eigenlijk is er sinds de begindagen van het internet niet eens zoveel veranderd", vertelt technologie-expert Robert van der Meulen van LeaseWeb. "We gebruiken dezelfde technieken, maar er is alleen inmiddels veel geautomatiseerd. In plaats van analoog met elkaar contact zoeken, werken we nu veel efficiënter."

Op 29 oktober 1969 werd de eerste ARPANET-verbinding opgezet. Enkele seconden later was er 's werelds eerste netwerkcrash. Deze vrijdag blikken we even terug én kijken we vooruit naar de komende jaren - want er staat veel te gebeuren.

Voordeel ten opzichte Sovjet-Unie

Onderzoeksinstituut ARPA (Advanced Research Projects Agency) werd in 1958 in het leven geroepen uit angst dat de Russen de Amerikanen aan het voorbijstreven waren toen zij Spoetnik in een baan om de aarde brachten.

Een van de problemen waar de wereld toen nog meer dan tegenwoordig mee worstelde was dat het wiel steeds opnieuw werd uitgevonden door verschillende wetenschappers die aan soortgelijke onderzoeksprojecten werkten.

We stonden hier uitgebreider bij stil in het oudere artikel Hoe de Koude Oorlog internet opleverde.

Het uitwisselen van informatie was simpelweg te inefficiënt en de eerste stappen richting digitalisering moesten daar verandering in brengen. Onderzoeksinstituten en academische centra hadden namelijk gigantische machines staan die onderzoeksgegevens bevatten en in staat waren om data te verwerken.

De truc zou zijn om die machines te verbinden, zodat iedereen snel kon zien waar ze mee bezig waren om lessen van elkaar te kunnen leren. Zo'n voorgesteld computernetwerk zou de VS een competitief voordeel geven ten opzichte van de Sovjet-Unie. In 1966 begon ARPA met het ontwikkelen van dat netwerk dat drie jaar later zijn eerste stappen zette.

Meerdere technologieën komen samen

Dat plan bestond uit meerdere technologieën die simultaan werden ontwikkeld. Ten eerste was er het militaire project SAGE, dat uitging van een radarnetwerk dat een atoomoorlog kon overleven. Dat netwerk van 100 stations werd actief in 1963. Wellicht ken je het centrale radarsysteem dat de Amerikaanse luchtmacht beheerde in een bunker onder Cheyenne Mountain uit films als WarGames of Dr. Strangelove - of talloze arcadegames uit de jaren 80.

Ah, een excuus om deze scène uit de kast te trekken. Spoilerwaarschuwing voor mensen die meer dan drie decennia achterlopen en WarGames nog niet hebben gezien:

Uit dat deel van de ontstaansgeschiedenis van het hedendaagse internet is het verhaal geboren dat internet ontwikkeld is om een nucleaire aanval te weerstaan, wat niet helemaal juist is. ARPA had van Eisenhower het mandaat te geven om gekke futuristische ideeën te ontwikkelen waar een militaire toepassing uit zou vloeien; niet andersom.

Hierna: Pakketschakeling en een datanet van knooppunten.