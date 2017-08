Ledlampen worden accesspoints voor je netwerk

Een van de problemen van WiFi heeft de maken met het bereik. Signalen gaan niet zo ver, vooral in verschillende ruimtes en door muren die de accesspoint eigenlijk zou moeten bereiken. Tegelijkertijd is het niet bepaald veilig en eenvoudig te spoofen door aanvallers. Met de grotere behoeftes aan bandbreedte de komende jaren kunnen AP's gaan haperen als er te veel mensen tegelijk proberen te verbinden.

Lichtspectrum

De oplossing die we momenteel het meest gebruiken is het inzetten van meer accesspoints, maar meer WiFi is op z'n best slechts een gedeeltelijke oplossing. Het doet niets aan de beveiligingszorgen en de schaalbaarheidsproblemen blijven bestaan.

LiFi is een opkomend draadloos protocol waarbij het lichtspectrum wordt gebruikt voor netwerktoegang. Een LiFi-verzender gebruikt ledlampen om licht te moduleren - vooral met frequenties die we zelf visueel niet kunnen opmerken - en die modulatie wordt gelezen door een fotogevoelige ontvanger. Omdat leds al een chip gebruiken, kunnen ze licht tot op miljoenen keren per seconde moduleren, waardoor theoretisch data 100 keer sneller dan WiFi kan stromen.

Alleen chip nodig

Maar LiFi is bedoeld als aanvulling op WiFi, niet als vervanging. Het moet worden gebruikt in apparaten als laptops, smartphones en tablets met de camera's die er al in zitten als zender/ontvanger van LiFi's ledsignalen. Het enige wat is vereist is een encoder/decoder-chip die het lichtsignaal naar data converteert.

LiFi blijft werk in uitvoering, maar de maker zegt dat IEEE erover denkt om het mee te nemen in de volgende specificatie van 802.11. Zoals op een subsite van IEEE te lezen is: "De introductie van light emitting diodes (LED) voor verlichting heeft interesse gekweekt voor het gebruik van het zichtbare lichtspectrum voor draadloze communicatie." Maar het standaardeninstituut zoekt nog steeds naar feedback van leden.

FUD

Will Stofega, trendanalist van IDC, denk dat er nog een lange weg te gaan is. "Het is moeilijk om een standaard gespecificeerd te krijgen", weet hij. "Er zijn politieke en ecosysteem-belangen die uitgevochten moeten worden. Ik denk dat hier nog veel werk voor nodig is, maar het is wel de veelbelovendste alternatieve verbindingstechnologie."

Hij waarschuwt dat mensen met tegengestelde belangen met FUD zullen smijten om te voorkomen dat hun omzetstroom wordt bedreigd. Net zoals nu enkele 4G-leveranciers het nut betwijfelen van 5G, simpelweg omdat het hun marktdominantie bedreigd, is er een gerede kans dat leveranciers zich op een soortgelijke manier tegen LiFi gaan verzetten. "Je kunt er zeker van zijn dat het Wi-Fi-forum ergens een onderzoek heeft om te bewijzen dat het een slecht idee is", aldus Stofega.